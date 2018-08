Huawei MediaPad M5 lite und MediaPad T5 sind ab sofort erhältlich

Mit dem Huawei MediaPad M5 lite und dem MediaPad T5 sind ab sofort zwei neue Tablets erhältlich, die ihr zu einem niedrigen Preis kaufen könnt. Die Geräte sind dennoch mit solider Technik ausgestattet. Sie erscheinen jeweils in zwei Ausführungen.

Das Huawei MediaPad M5 lite verfügt über ein Display, das 10,1 Zoll in der Diagonale misst und in Full HD (1920 x 1200) auflöst. Als Antrieb dient der Kirin 659 – ein Mittelklasse-Chipsatz von Huawei. Zudem sind 3 GB RAM und 32 GB interner Speicher vorhanden. Vorinstalliert ist Android Oreo, das mit der Benutzeroberfläche EMUI 8.0 versehen ist. Für ausreichend Akkuleistung sorgt ein Energiespeicher mit der Kapazität von 7500 mAh. Laut Hersteller könnt ihr elf Stunden lang Filme auf dem Tablet schauen. Für 3D-Ton sind gleich vier Lautsprecher mit an Bord. Es gibt auch einen Fingerabdrucksensor.

Mit und ohne mobiles Internet

Etwas schlanker ausgestattet ist dagegen das Huawei MediaPad T5. Das Gerät bietet ebenso einen 10,1-Zoll-Bildschirm, der in Full HD auflöst. Der Chipsatz Kirin 659 ist auch hier das Herzstück, 3 GB RAM und 32 GB Speicherplatz bietet euch dieses Tablet ebenfalls. Mit einer Kapazität von 5100 mAh fällt der Akku allerdings kleiner aus. Offenbar verzichtet der Hersteller zudem auf einen Fingerabdrucksensor. Außerdem sind nur zwei Lautsprecher vorhanden.

Die Unterschiede zwischen den Tablets machen sich im Preis bemerkbar: Für das Huawei MediaPad M5 lite zahlt ihr 299 Euro. Soll es die Ausführung mit LTE-Modul werden, steigt der Preis auf 349 Euro. In diese könnt ihr eine SIM-Karte einlegen und dadurch im mobilen Internet surfen. Etwas günstiger ist das Huawei MediaPad T5, das 229 Euro kostet. Für die Variante mit LTE verlangt der Hersteller 279 Euro.