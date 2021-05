Ein neuer Leak verrät, wann Huawei sein eigenes Smartphone-Betriebssystem "Harmony" vorstellen will. Die Chinesen arbeiten seit Jahren an der Software und haben große Ambitionen. Erfahrt hier die Neuigkeiten.

Es ist noch gar nicht lange her, da war Huawei im Begriff Apple und Samsung vom Thron zu stoßen und sich als weltgrößter Smartphone-Hersteller die Krone aufzusetzen. Doch dann trat das Handelsembargo der USA in Kraft und stürzte den Technik-Giganten in eine tiefe Krise. Im Juni will der Hersteller jedoch einen Neuanfang wagen und die großen Zwei wieder angreifen. Verschiedene Quellen, darunter der Leaker RODENT950, berichten, dass Huawei kurz davorsteht, Harmony OS vorzustellen.

Unsere Empfehlung Anzeige

Huawei P Smart (2021)

+ BLAU Allnet L 4 GB + 1 GB

+ Soundstone CM51 CURVED Aktion! +1 GB Extra Daten (exklusiv für CURVED Kunden - nur hier)

48 MP 4-fach KI-Kamera (Weit- und Ultraweitwinkel)

5 GB LTE Datenvolumen (mit bis zu 21,6 MBit/s) 12,99 € mtl./24Monate: 11,99 einmalig: 1,00 € zum Shop

Harmony soll mehr werden als ein Android- oder iOS-Abklatsch

Dem Leak zufolge wird Huawei Harmony bereits am 2. Juni vorstellen. Im Moment ist noch nichts Offizielles bekannt, doch aus verschiedenen Interviews mit den Verantwortlichen geht hervor, dass Huawei große Pläne mit dem Betriebssystem hat. So soll es zum Beispiel nicht nur eine Android- oder iOS-Kopie sein, sondern einen ganz eigenen Weg einschlagen. Wie dieser aussieht, lässt sich jetzt allerdings noch nicht sagen.

Außerdem will Huawei Harmony OS offenbar nicht nur selbst nutzen. Damit sich das Betriebssystem neben Android und iOS etabliert, soll es in Zukunft auch auf Smartphones anderer Hersteller vorinstalliert sein. Gizmochina berichtete, dass der Leiter des Consumer Cloud Services in einem Interview im September 2020 verriet, dass Huawei Gespräche mit Xiaomi, Oppo und Realme führe, um das Betriebssystem zu verkaufen.

Gemeinsame Vorstellung mit dem Huawei P50?

Da war doch noch etwas … Ach ja, das Huawei P50 soll auch noch kommen. Wir berichteten bereits, dass das Smartphone mutmaßlich mit einem neuen, verrückten Kamera-Design aufwartet. Doch auch technisch soll die Kamera wieder einmal neue Maßstäbe setzen.

Einen offiziellen Vorstellungstermin gibt es für das Smartphone noch nicht. Verschiedene Branchenexperten gehen jedoch von einer Präsentation im Juni aus. Ob das Zufall ist? Vielleicht erwartet uns am 2. Juni sogar eine Doppelüberraschung. Die lange Verzögerung der Vorstellung legt immerhin nahe, dass Huawei das P50 direkt mit dem neuen Harmony-Betriebssystem vorstellt.