Huawei Nova 3 sieht dem Huawei P20 Lite offenbar sehr ähnlich

Die offizielle Vorstellung des Huawei Nova 3 soll Gerüchten zufolge in Kürze stattfinden. So weit ist es zwar noch nicht, doch der Hersteller teasert das Gerät offenbar bereits an, wie GSMArena berichtet.

Huawei hat in China anscheinend ein Poster veröffentlicht, auf dem das Smartphone zumindest von hinten zu sehen ist. Ihr könnt es euch in dem unter diesem Artikel eingebundenen Tweet anschauen. Auf dem Plakat soll ein Mitglied der chinesischen Boy-Band TFBoys das Huawei Nova 3 in der Hand halten. Dies sind nicht nur Hinweise darauf, wie das Gerät von hinten aussieht, sondern auch darauf, dass es in erster Linie für eine jüngere Zielgruppe bestimmt ist.

Rückseite mit Fingerabdrucksensor

Das auf dem Poster abgebildete mutmaßliche Huawei Nova 3 erinnert stark an ein anderes Mittelklasse-Smartphone des Herstellers: Auch das Huawei P20 Lite besitzt eine vertikal angeordnete Dualkamera, die sich in der linken oberen Ecke der Rückseite befindet. Weitere Gemeinsamkeiten sind der Fingerabdrucksensor im oberen Drittel und der Huawei-Schriftzug links unten. Interessanter wäre sicherlich die Vorderseite des Geräts, doch diesbezüglich verrät das Plakat leider nichts.

Gerüchten zufolge soll das Display des Huawei Nova 3 wie bei den meisten modernen Android-Smartphones eine Notch besitzen. Für die Rechenleistung wird angeblich ein Kirin 710 zuständig sein. Der Mittelklasse-Chipsatz von Huawei soll in etwa so schnell sein wie der etwas ältere Flaggschiffprozessor Kirin 960 – und diesen in Bezug auf die Grafikleistung sogar noch übertreffen.