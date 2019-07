Huawei Nova 5: Verkaufszahlen sprengen 2-Millionen-Marke in 4 Wochen

Blitzstart für das Huawei Nova 5: Wie der gebeutelte Smartphone-Hersteller verlauten ließ, wurde die neue Nova-Serie bereits zwei Millionen Mal verkauft – nach gerade einmal vier Wochen.

Die Huawei Nova 5-Serie kann der chinesische Handyhersteller bereits nach vier Wochen als vollen Erfolg bezeichnen. So haben sich die vier Modelle von Huawei Nova 5, Nova 5i, Nova 5 Pro und das Nova 5i Pro auf dem chinesischen Markt schon 2 Millionen Mal verkauft. Damit untermauert Huawei seine Ambitionen, sich trotz des gegenwärtigen US-Boykotts auch in Zukunft unter den Top-Handyherstellern zu platzieren.

Die zwei Millionen-Grenze schaffte Huawei offenbar schon nach dem vierten wöchentlichen Flash Sales für die Huawei Nova 5-Smartphones. Damit haben es die Chinesen bereits zum zweiten Mal geschafft, innerhalb eines Monats zwei Millionen Handys zu verkaufen, zuletzt mit der Huawei Nova 3-Serie. Ende 2018 verkündete Huawei, seit Markteinführung vor zwei Jahren 65 Millionen Nova Smartphones verkauft zu haben.

Huawei Nova 5i Pro: heiß erwartet

Interessant dürfte der Start der neuen Nova-Serie auch hierzulande sein, schließlich soll der Kracher der neuen Huawei Nova 5- Serie, das Nova 5i Pro, am 2. August international erhältlich sein – jedoch unter einem anderen Namen, nämlich als Huawei Mate 30 Lite.

Zu den Spezifikationen der in Europa erhältlichen Variante des Huawei Nova 5i Pro ist bisher noch nicht allzu viel Wasserfestes bekannt, es soll sich jedoch um eine verbesserte Version seines chinesischen Pendants handeln. Ein 6,26 Zoll großes Display, in dem die Frontkamera innerhalb eines Punch-Holes eingelassen ist, wird die Euro-Variante haben. Außerdem arbeitet im Inneren des Handys der neue Octa-Core-Chip Kirin 810. Die Rückseite dürfte eine Quad-Kamera zieren, deren Herzstück ein 48-Megapixel-Sensor darstellt. Inwieweit die Huawei Nova 5-Serie sonst noch in Europa vertreten sein wird, ist nicht bekannt.

Trotz des Handelsembargos der USA zeigte Huawei stets ein starkes Vertrauen in den heimischen Markt, weshalb sie auch dem Boykott der USA nach eigener Aussage gelassen entgegengesehen haben. Besonders die Märkte Indien und China, in denen auch Xiaomi vertreten ist, sorgen für starke Absätze für viele Smartphone-Hersteller. Dort ist es vor allem der Budget-Sektor, der für die Hersteller immer interessanter wird. Dieses Vertrauen hat sich für Huawei nun tatsächlich ausgezahlt.