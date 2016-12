Huawei nova ist nun wie das Mate 9 in "Obsidian Black" erhältlich

Seit Weihnachten ist das Huawei nova in China auch in Obsidian Black zu haben

Huawei bringt neue Farbvariante zum Weihnachtsgeschäft 2016: Das Huawei nova steht seit Ende Dezember dieses Jahres nun auch in der Farbe "Obsidian Black" zur Verfügung. Zuvor hat das Unternehmen bereits sein Vorzeigemodell Huawei Mate 9 in dieser Farbe veröffentlicht.

Im September 2016 hat das Unternehmen das Huawei nova der Öffentlichkeit vorgestellt – nun ist das Smartphone in einer weiteren Farbvariante erhältlich, wie Playfuldroid berichtet. Zum Weihnachtsgeschäft hat der Hersteller die neue Version in China in sein Angebot aufgenommen – ob das schwarze nova auch auf anderen Märkten erhältlich sein wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. In der Heimat ist das Gerät nun in insgesamt vier Farben verfügbar: neben Schwarz auch in "Prestige Gold", "Mystic Silver" und "Titanium Grey".

Mehrere neue Versionen

Seit dem Release hat der Hersteller das Huawei nova bereits in neuen Versionen herausgebracht: So erschien beispielsweise im Oktober 2016 mit dem nova Plus bereits eine größere Ausführung des Gerätes; und auch eine Version mit einem 4 GB großen Arbeitsspeicher gibt es bereits, zumindest in China. Zum Vergleich: Die Basisversion des Smartphones verfügt über 3 GB RAM.

Das Huawei nova verfügt über ein 5-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, einen Snapdragon 625 als Antrieb und 32 GB internen Speicherplatz. Ein Feature des Smartphones ist die Möglichkeit, den 3020-mAh-Akku per Schnellladetechnologie in kurzer Zeit mit neuer Energie versorgen zu können. Unser Testbericht klärt Euch darüber auf, wie sich das Gerät in der Praxis bewährt.