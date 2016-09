Huawei Nova Plus: Mittelklasse-Phablet kommt nun doch nach Deutschland

Bisher war noch offen, ob das Huawei Nova Plus seinen Weg nach Deutschland findet. Lediglich das 5-Zoll-Smartphone Huawei Nova sollte hierzulande erhältlich sein, was sich laut Caschys Blog wohl nun geändert hat. Obwohl es vom Hersteller ursprünglich nicht geplant war, kommt nämlich nun auch die Phablet-Variante bei uns auf den Markt.

Das Huawei Nova Plus hat viele Ähnlichkeiten mit dem kleineren Modell. Für die Leistung kommt auch hier ein Snapdragon 625-Chipsatz zum Einsatz, der Arbeitsspeicher bietet mit 3 GB etwas Luft für Multi-Tasking. An internem Speicher stehen Euch 32 GB zur Verfügung, die Ihr via microSD-Karte um bis zu 128 GB Speicher erweitern könnt. Mit 5,5 Zoll ist das Gerät etwas größer als das Huawei Nova, löst aber ebenfalls in Full HD auf.

Vermutlich für unter 500 Euro

Abgesehen von dem größeren Display mit IPS-Panel bietet das Huawei Nova Plus einen entsprechend potenteren Akku mit der Kapazität von 3340 mAh. Eure Aufnahmen könnt Ihr mit der 16-MP-Hauptkamera erstellen, die über einen optischen Bildstabilisator (OIS) verfügt. Ob dieses Modell genau wie das Huawei Nova eine Standby-Zeit von 400 Stunden erreicht, ist noch nicht bekannt. Mit 160 Gramm ist das Smartphone recht leicht.

Genaue Informationen zum Preis sowie dem Veröffentlichungsdatum gibt es noch nicht. Caschys Blog zufolge solltet Ihr das Gerät für ungefähr 449 bis 469 Euro erwerben können. Den kleinen Bruder vom Huawei Nova Plus haben wir bereits ausführlich getestet und für gut befunden. Lediglich den im Vergleich zum Honor 8 verhältnismäßig hohen Preis haben wir bemängelt.