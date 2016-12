Huawei nova soll ebenfalls Beta-Version von Android Nougat erhalten

Das Huawei nova ist seit Herbst 2016 verfügbar und läuft aktuell noch mit Android 6.0 Marshmallow. Daran will der Hersteller nun aber offenbar etwas ändern. In China hat Huawei damit begonnen, das Update auf Android 7.0 Nougat in Form einer Beta-Version zu verteilen, wie Android Authority berichtet.

Mit dem Release der Android Nougat-Beta für das Mittelklasse-Modell von Huawei gesellt sich das Huawei nova zum Huawe P9, P9 Plus und G9 Plus, die ebenfalls vom Hersteller mit Vorabversionen der neuen Software bedacht wurden. Das aktuelle Flaggschiff, das Mate 9, ist hingegen bereits mit Android Nougat erschienen und könnte daher einen Ausblick auf das liefern, was uns auch für das Huawei nova erwartet.

Inklusive App-Drawer?

Mit der Aktualisierung auf Android Nougat könnte nämlich auch die EMUI-Oberfläche des Huawei nova einen Sprung nach vorne machen. Bisher ist auf dem Smartphone noch Version 4.1 installiert, während auf dem Mate 9 bereits Version 5.0 läuft. Sollte auch das Huawei nova die neue Benutzeroberfläche erhalten, könnte das Gerät damit auch einen echten App-Drawer bekommen, den wir im Test des Smartphones im September 2016 noch vermisst haben.

Wann und ob Huawei den Rollout der Android Nougat-Beta für Deutschland plant, ist aktuell nicht bekannt. Da die Testversion zurzeit nur in China angeboten wird, ist auch nicht klar, welche Verbesserungen alle mit an Bord sind. In jedem Fall ist es aber schön, zu sehen, dass Huawei Nutzer an der Entwicklung teilhaben lässt und den Release der Aktualisierung für die Zukunft plant.