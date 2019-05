Huawei ohne WhatsApp: Stille Post in Fernost?

Die Geschichte über die US-Sanktionen gegen China und die Folgen für Huawei könnte immer mehr die Ausmaße einer Posse annehmen. Die Android-Lizenz: von Google entzogen. Weggefährten wie Qualcomm, Intel und Co: Zusammenarbeit aufgekündigt. Und jetzt auch noch das: Weil WhatsApp ein Tochterunternehmen von Facebook ist, muss Huawei vielleicht bald auch ohne WhatsApp auskommen. Zumindest wird darüber bereits eifrig diskutiert (etwa hier oder hier).

Der Grund, warum auch WhatsApp bald "Bàibài" sagen könnte, liegt auf der Hand. Für 19 Milliarden Euro hatte Facebook den Messenger-Dienst im Februar 2014 übernommen, seitdem ist WhatsApp eine Facebook-Tochter. Da durch die US-Sanktionen nicht nur die Versorgung der Chinesen mit US-Hardware gekappt wird, sondern auch die Nutzung von “Kommunikationstechniken und Services” untersagt wird (was das für euch bedeutet, erfahrt ihr hier), könnten diese auch Auswirkungen auf die Nutzung von Messenger-Diensten wie Facebook Messenger oder WhatsApp haben. Heißt es also bald: stille Post in Fernost?

Jeder achte Smartphone-Besitzer betroffen

Von einem WhatsApp-Aus auf Huawei-Smartphones wäre immerhin jeder achte Smartphone-Besitzer betroffen. Kein Wunder, denn das Unternehmen erlebte in den vergangenen zwei, drei Jahren einen echten Siegeszug – und konnte sich mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis sogar Apple und Samsung ernsthaft Konkurrenz machen. International steht Huawei mittlerweile sogar vor Samsung auf Platz Zwei der beliebtesten Handymarken, in Deutschland immerhin auf Platz Drei. Die Frage ist nur: Wie lange noch?

P.S. Das erste Opfer des US-Banns steht übrigens schon fest.