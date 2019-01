Huawei P Smart (2019) ist ab sofort im Handel erhältlich

Ab sofort könnt ihr das Huawei P Smart (2019) im deutschen Handel kaufen. Das Smartphone richtet sich in erster Linie an junge Leute; aber auch an all jene, die ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis zu schätzen wissen.

Das Gerät ist ab sofort in den Farbausführungen "Midnight Black" und "Aurora Blue" erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 249 Euro. In unserem Test zum Huawei P Smart (2019) konnte unter anderem die Foto-Qualität überzeugen. Das Mittelklasse-Smartphone besitzt unserer Ansicht nach die aktuell beste Kamera in seiner Preisklasse.

Gute Fotos für wenig Geld

Auf der Rückseite des Huawei P Smart (2019) sitzen zwei Objektive, von denen eines mit 13 MP und das andere mit 2 MP auflöst. Eine künstliche Intelligenz unterstützt euch beim Fotografieren, indem sie 500 verschiedene Szenarien erkennt und darauf basierend automatisch die passenden Einstellungen vornimmt – wenn ihr das möchtet. Die 2-MP-Linse ist dabei für den Bokeh-Effekt zuständig, der den Hintergrund von Fotos verschwommen darstellt.

Die 8-MP-Frontkamera ist in einer Wassertropfen-Notch auf der Vorderseite untergebracht. Deshalb bezeichnet Huawei den Bildschirm auch als "Dewdrop Display". Es fällt mit einer Bilddiagonale von 6,21 Zoll sehr großzügig aus. Die Auflösung beträgt 2340 x 1080 Pixel (Full HD Plus). Entsperren könnt ihr das Gerät wahlweise über die Gesichtserkennung oder den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite.

Als Antrieb dient dem Huawei P Smart (2019) Huaweis hauseigener Chipsatz Kirin 710. Ihm zur Seite stehen 3 GB RAM. Der interne Speicher beträgt 64 GB und kann via microSD-Karte um bis zu 512 GB erweitert werden. Die Kapazität des Akkus liegt bei 3400 mAh. Als Betriebssystem ist erfreulicherweise bereits Android Pie vorinstalliert, über dem Huaweis Benutzeroberfläche EMUI 9.0 liegt.