Huawei P Smart Pro: Sehen wir hier einen neuen Ableger der beliebten Reihe?

Im Netz sind Informationen zu einem Smartphone aufgetaucht, das sich Huawei P Smart Pro nennt. Bekommt das gefragte Huawei P Smart (2019) nach dem Plus-Modell einen weiteren Ableger?

Das bislang unbekannte Gerät verbreitet unter anderem die Webseite Slashleaks. Ein Bild zu dem Smartphone findet ihr am unteren Ende des Artikels. Demnach sieht das Huawei P Smart Pro dem Honor 9X zum Verwechseln ähnlich. Der Hersteller würde demnach auf ein nahezu randloses Display ohne Notch setzen und die Linse für Selfies im Gehäuse unterbringen. Wenn ihr ein Foto von euch knipsen wollt, fährt die Kamera aus.

Ist das Huawei P Smart Pro ein Klon?

Im Datenblatt ist zudem von 4 GB Arbeitsspeicher die Rede. Der interne Speicher dürfte bei 64 GB liegen, während ab Werk installiert Android 9 ist. Dies sind alles Spezifikationen, die wir bereits vom Honor 9X kennen. Dies gilt (fast) auch für Displaygröße, die der Leak mit 6,5 Zoll angibt. Bein 9X sind es 6,59 Zoll.

Das Smartphone soll zudem einen Fingerabdrucksensor haben, der an der rechten Seite des Gehäuses platziert sein dürfte. NFC scheint dagegen kein Thema zu sein. Auf bargeldloses Bezahlen müsstet ihr also verzichten. Insgesamt lesen sich die Informationen so, als hätten wir es mit einem Honor 9X unter neuem Namen zu tun.

Bisherige Modelle erfolgreich

Vielleicht unterscheiden sich die ansonsten sehr ähnlichen Modelle letztendlich aber auch nur durch einen besseren (noch nicht namentlich bekannten) Chipsatz im Huawei P Smart Pro. Das können wir zu diesem Zeitpunkt allerdings nur mutmaßen, da die Gerüchteküche bisher sehr sparsam mit passenden Informationen umgeht und das Thema sowieso mit Vorsicht zu genießen ist.

Das Huawei P Smart (2019) und dessen Plus-Variante richten sich jedenfalls schon relativ erfolgreich an all diejenigen, die auf ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wert legen und sich nach einem Handy der Einsteigerklasse umschauen. Das Huawei P Smart Plus (2019) kostete zum Marktstart zum Beispiel 259 Euro. Für euer Geld bekommt ihr unter anderem eine Triple-Kamera.