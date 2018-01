Huawei P smart vorgestellt: viel Smartphone für unter 300 Euro

Die P-Serie von Huawei erhält Zuwachs: In einer Pressemitteilung hat der Hersteller das Huawei P smart vorgestellt. Das preiswerte Smartphone soll sich an junge Nutzer richten, die nicht allzu viel ausgeben wollen, sich aber ein Mobilgerät mit aktuellen Features wünschen.



Das Huawei P smart gelangt am 1. Februar 2018 für 259 Euro in den Handel. Trotz des günstigen Preises weist es doch einige Gemeinsamkeiten mit anderen P-Modellen von Huawei auf – so zum Beispiel das Gehäuse aus Metall, das je nach gewählter Farbausführung in Schwarz, Gold oder Blau gehalten ist.

18:9-Display und Dualkamera

Dem aktuellen Top-Modell der P-Serie hat es so gar etwas voraus: Die Vorderseite weist deutlich schmalere Ränder auf und lässt so Platz für ein LCD-Display im 18:9-Format. Der Bildschirm löst mit 2160 x 1080 Pixeln auf und ist an den Seiten leicht abgerundet, was Huawei mit dem Begriff "2.5D Glass" beschreibt.

Ebenfalls bemerkenswert für ein Mittelklasse-Gerät ist, dass das Huawei P smart über eine Dualkamera verfügt und so Fotos mit Bokeh-Effekt ermöglicht. Die beiden darin verbauten Objektive haben eine Auflösung von 13 beziehungsweise 2 Megapixeln sowie ein Blende von f/2.2. Die 8-MP-Selfiekamera ist mit f/2.0 offenbar noch etwas lichtstärker als die Hauptkamera.

Erfreulich ist auch, dass der Hersteller das Gerät mit einem aktuellen Betriebssystem ausliefert: Auf dem Huawei P smart ist Android 8.0 Oreo beziehungsweise Huaweis haueigene Benutzeroberfläche EMUI 8.0 vorinstalliert. Für die Rechenleistung sorgt der Kirin 659, unterstützt von 3 GB RAM. Der interne Speicher beträgt 32 GB und kann per microSD-Karte um bis zu 256 GB erweitert werden.