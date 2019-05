Huawei P Smart Z: So viel soll das Smartphone bei uns kosten

Ist das Huawei P Smart Z schon in naher Zukunft offiziell? Im Internet macht ein Steckbrief die Runde, der neben Details zur Ausstattung auch den Preis für das Smartphone verraten soll. Wenn die Angaben authentisch sind, erwartet uns ein leistungsstarkes Mittelklasse-Gerät.

Das Huawei P Smart Z soll zum Marktstart in Europa 279 Euro kosten. Das geht angeblich aus einer Produktseite von Amazon hervor, die laut GizmoChina kurzzeitig online war. Als Farbvarianten stehen demnach Schwarz, Blau und Grün zur Verfügung. Auch die Ausstattung soll auf der Webseite gestanden haben. Demnach verfügt das Smartphone über ein Display, das in der Diagonale 6,59 Zoll misst und in Full HD+ auflöst.

Huawei P Smart Z mit Pop-up-Kamera

Die Produktbilder bestätigen außerdem, dass der Bildschirm des Huawei P Smart Z von sehr schmalen Rändern eingefasst ist. Das Display mit dem Format von 19,5:9 ist auch deshalb möglich, weil Huawei die Frontkamera im Gehäuse versteckt. Bei Bedarf könnt ihr die 16-MP-Kamera ausfahren und auch verwenden, um das Smartphone zu entsperren. Alternativ benutzt ihr dazu den Fingerabdrucksensor, der sich auf der Rückseite befindet.

Dort verbaut Huawei außerdem mutmaßlich eine Dualkamera, deren Linsen mit jeweils 16 und 2 MP auflösen. Das Huawei P Smart Z verfüge zudem über einen 4 GB großen Arbeitsspeicher und 64 GB internen Speicherplatz. Ein besonderes Feature ist der vergleichsweise große Akku, der die Kapazität von 4000 mAh aufweisen soll. Der Start des Mittelklasse-Smartphones könnte noch im Mai 2019 erfolgen.