Huawei P Smart Z mit ausfahrbarer Kamera in Arbeit?

Schluss mit der Aussparung im Display? Das Huawei P Smart Z ist angeblich in Arbeit. An einer Stelle soll sich das Smartphone grundsätzlich von Modellen wie dem P Smart (2019) unterscheiden. Womöglich erwartet uns in diesem Jahr ein neuer Trend in der Handy-Branche.

Im Netz ist ein Bild aufgetaucht, auf dem das Huawei P Smart Z zu sehen sein soll. Ihr findet die Abbildung am Ende des Artikels. Demnach verfügt das Smartphone über einen Bildschirm, der nahezu die gesamte Vorderseite einnimmt. Um Platz auf der Front zu sparen, hat Huawei die Kamera offenbar direkt im Gehäuse verbaut. Der Abbildung zufolge kann diese aus dem Handy herausfahren, wenn ihr ein Selbstporträt machen wollt.

Schon bald offiziell?

Sind herausfahrende Frontkameras der nächste große Smartphone-Trend? Auch Samsung hat mit dem Galaxy A80 bereits ein entsprechendes Gerät veröffentlicht. Das OnePlus 7 Pro verfügt angeblich ebenso über das Feature. Weitere Unternehmen wie Oppo haben sogar schon vor einer ganzen Weile ein Smartphone mit ausfahrbarer Frontkamera veröffentlicht.

Das Huawei P Smart Z soll bereits irgendwann im Mai 2019 sein Debüt feiern, wie PhoneArena berichtet. Das Display sei relativ groß, es soll 6,59 Zoll in der Diagonale messen. Auf der Rückseite ist angeblich eine Dualkamera verbaut, die Frontkamera löst wohl mit 16 MP auf. Als Antrieb soll der Kirin 710 dienen. Dies ist ein Chipsatz der gehobenen Mittelklasse, der genügend Leistung für die meisten 3D-Spiele bieten dürfte.

Zudem soll das Huawei P Smart Z über 4 GB Arbeitsspeicher und 64 GB Speicherplatz verfügen. Das Smartphone erscheint angeblich in den Farben Midnight Black, Emerald Green und Sapphire Blue. Der Preis soll zum Marktstart knapp 210 Euro betragen.