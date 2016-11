Huawei P10: Edge-Modell mit gebogenem Display gesichtet

Schon Mitte November sind erste Bilder aufgetaucht, die das kommende Huawei P10 zeigen sollen, nun folgen weitere. Im Gegensatz zu den ersten geleakten Fotos handelt es sich dieses Mal aber um Renderbilder, die Playfuldroid zufolge wie offizielles Herstellermaterial wirken. Eine weitere Besonderheit: Es sind gleich drei Varianten des Smartphones zu sehen.

Auch wenn der Größenunterschied zwischen den Geräten auf den Bildern nicht ganz deutlich wird, liegt es nahe, dass der Hersteller beim Nachfolger des Huawei P9 erneut auf ein großes Plus-Modell und ein kompakteres Basismodell setzen wird. Hinzu kommt aber, dass wir auf den Bildern die Vorderseiten von gleich drei unterschiedlichen Modellen sehen. Handelt es sich bei dem Gerät mit den abgerundeten Bildschirm-Kanten um eine Variante des Basis- oder Plus-Modells, oder vielleicht sogar um ein drittes Format?

Klingt nach Apples Strategie für 2017

Zwar ist auf dem Renderbild nicht ganz zu erkennen, ob das Modell mit den abgerundeten Kanten vielleicht sogar ein an den Seiten gebogenes Display besitzt, doch erinnert das Paket aus zwei Smartphones im traditionellen Design und einem dritten, das womöglich sogar ein OLED-Display besitzt, an die Gerüchte zu Apples Produktplanung für 2017. Demnach sollen nämlich zwei iPhone 7s mit den bekannten Bildschirmmaßen 4,7 und 5,5 Zoll sowie ein drittes Gerät mit 5,2-Zoll-OLED-Screen und deutlich überarbeitetem Design erscheinen.

Unter normalen Umständen würden wir aufgrund eines Renderbilds mit drei Smartphones nicht gleich den Vergleich zur iPhone 7s- oder iPhone 8-Familie ziehen. Huawei hat allerdings in letzter Zeit mit einer recht aggressiven Haltung und Strategie gegenüber Apple auf sich aufmerksam gemacht.

Zunächst war da beispielsweise das Huawei Mate S samt neuer "Force Touch"-Technologie, das noch kurz vor dem iPhone 6s mit 3D Touch vorgestellt wurde, obwohl es erst später in den Verkauf ging. Außerdem wird Huawei nicht müde, zu betonen, dass der Hersteller in wenigen Jahren Apple als zweitgrößten Smartphone-Hersteller der Welt ablösen will. Könnte es also sein, dass mit dem Huawei P10 gleich drei Geräte für das zweite Quartal 2017 vorbereitet werden, die in direkter Konkurrenz zu drei entsprechenden iPhone 7s und iPhone 8 Modellen stehen sollen?