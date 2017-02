Huawei P10 kommt: Huawei kündigt das Flaggschiff für den MWC 2017 an

Der MWC 2017 bekommt sein zweites Flaggschiff: Huawei bestätigt, dass man auf dem Mobile World Congress das Huawei P10 vorstellt.

Nachdem Huawei im vergangenen Jahr beim Mobile World Congress kein Smartphone, sondern nur das MateBook vorgestellt hat, präsentiert das chinesische Unternehmen in diesem Jahr wieder ein neues Smartphone: das Huawei P10.

Huawei P10 mit Dualkamera

In einem Tweet auf seinem offiziellen Twitter-Account @HuaweiMobile verrät das Unternehmen, dass das Huawei P10 kommt. Dazu als Angabe noch Barcelona und der 26. Februar 2017. Für diesen Tag hatte das Unternehmen bereits zu einer Pressekonferenz im Rahmen des Mobile World Congress eingeladen. Das Hashtag #OO lässt zudem keinen Zweifel daran, dass das P10 über eine Dualkamera verfügen wird. Schon das Huawei P9 begleitete bei seiner Vorstellung dieses Hashtag.

Dem Tweet ist ein Video angefügt, das immer wieder das Hashtag #OO zeigt, wobei sich in den Os zwei Augen befinden. Dazwischen blendet Huawei Wörter ein, die den Slogan "Change the way the world sees you" ergeben. Das lässt sich eigentlich nur so deuten, dass das Huawei P10 eine Dualkamera auf der Vorderseite hat. Wie die funktioniert und wofür sie gedacht ist, wird uns Huawei dann sicherlich am 26. Februar verraten. CURVED ist für Euch vor Ort.