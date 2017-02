Preise für Huawei P10 und P10 Plus: So viel sollen die Smartphones kosten

Zu diesen Preisen könnte der Hersteller das Huawei P10 und das P10 Plus veröffentlichen: Im Internet ist ein Datenblatt zu den beiden High-End-Smartphones aufgetaucht, das eine Reihe an Details zu den unterschiedlichen Ausführungen verrät – inklusive der geplanten Preise.

Der Grafik zufolge wird das Huawei P10 in drei Versionen erscheinen, wie GizChina berichtet. Eine Variante wird demnach über 4 GB RAM und 32 GB internen Speicherplatz verfügen und zum Preis von umgerechnet etwa 470 Euro angeboten werden. Die zweite Version soll 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz mitbringen und zum Release umgerechnet knapp 550 Euro kosten. Außerdem soll es ein Modell mit 6 GB RAM und 128 GB ROM geben, für das der Hersteller zum Marktstart etwa 630 Euro verlangt.

Release im März 2017

Das Huawei P10 Plus soll dem Datenblatt nach in zwei Ausführungen erscheinen: mit 4 GB RAM und 64 GB ROM für umgerechnet 670 Euro und mit 6 GB RAM und 128 GB Speicherplatz für knapp 770 Euro. Da die Authentizität der Quelle nicht gewährleistet werden kann, sollten die Informationen entsprechend mit Vorsicht aufgenommen werden.

Das Huawei P10 soll ein Display besitzen, das in der Diagonale 5,5 Zoll misst und in QHD auflöst. Als Antrieb ist mutmaßlich ein achtkerniger Kirin 960 mit der Taktung von 2,3 GHz verbaut. Wie im Vorgänger Huawei P9 soll außerdem eine Kamera von Leica zum Einsatz kommen. Huawei hat bereits zu einem Event eingeladen, das im Rahmen des MWC 2017 am 28 Februar stattfinden soll. Den Gerüchten zufolge soll der Release schon Anfang März erfolgen – dann werden wir auch wissen, wie hoch der Preis tatsächlich ausfällt.