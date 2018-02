Huawei P20: Hersteller bestätigt Namen und deutet Triple-Kamera an

Das Huawei P20 kommt – so viel verrät das Unternehmen aus China nun in einem kurzen Teaser-Video. Wie erwartet wird Huawei sein neues Top-Smartphone aber nicht im Rahmen des Mobile Word Congress (MWC) 2018 vorstellen.



Dem nur knapp sieben Sekunden langen Video zufolge, das auf YouTube zu sehen ist, wird das Huawei P20 auf einem speziellen Event präsentiert, das in Paris stattfinden soll. Ihr findet den Clip über dem Artikel. Als Datum ist der 27. März 2018 angegeben. Android Authority zufolge wird Huawei an diesem Tag auch den High-End-Ableger P20 Plus der Öffentlichkeit vorstellen.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

Triple-Kamera mit KI-Unterstützung

Das kurze Video mit dem Titel "Step Into The Light" ("Tritt in das Licht") enthält außerdem einen mehr als deutlichen Hinweis darauf, dass das Huawei P20 mit einer besonderen Kamera ausgestattet ist. Vor dem Hintergrund der Stadt Paris sind drei Kreise zu sehen, die verschiedene Motive zeigen. Diese verschwinden dann im Text, der besagt: "See Mooore With AI" ("Sieh mehr mit Künstlicher Intelligenz"). Das lässt zwei Schlüsse zu: Die Kamera des P20 verfügt über drei Linsen; und die Bildinformationen werden von einer KI verarbeitet.

Zuletzt gab es widersprüchliche Gerüchte zur Kamera des Huawei P20: So will zum Beispiel Android Authority einen Prototyp gesehen haben, der nur über eine Dualkamera verfügt. Auch die Bilder der chinesischen Zulassungsbehörde TEENA lassen diesen Schluss zu. Allerdings könnte Huawei das Design auch noch geändert haben; und die Bilder bei TEENA zeigen möglicherweise ein anderes Gerät.

Wie KI tolle Kamera-Funktionen in einem Smartphone bewirken kann, hat Apple mit dem iPhone X bereits demonstriert. Es wird interessant sein, ob Huawei mit seiner Lösung einen Schritt weitergekommen ist. Zumindest der Ableger Huawei P20 Lite soll dem Jubiläums-iPhone auch in Bezug auf das Design sehr ähnlich sein. Mehr erfahren wir dann Ende März in Paris, wenn Huawei seine neuen Flaggschiffe endlich enthüllt.