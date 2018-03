Huawei P20: Hersteller bestätigt "Porsche Design"-Modell

Offenbar werden in den nächsten Tagen nicht nur drei Modelle des Huawei P20 vorgestellt: Der Hersteller hat nun bekannt gegeben, dass es das kommende Top-Smartphone auch in einer "Porsche Design"-Ausführung geben wird. Weitere Details sind aber noch nicht bekannt.

Der offizielle Twitter-Account von Huawei Mobile hat noch einmal Werbung für das anstehende Event am 27. März 2018 gemacht, auf dem das P20 in mehreren Ausführungen präsentiert wird. In dem Tweet, den ihr am Ende des Artikels findet, ist außerdem ein GIF zu sehen, das ein "P" und anschließend die Worte "Porsche Design" und "Huawei" zeigt. Damit dürfte bestätigt sein, dass wir in wenigen Tagen auch eine Sonderedition des P20 sehen werden.

Horizontale Triple-Kamera?

Das Huawei P20 Porsche Design könnte sich dabei an dem Pro-Modell orientieren. Es soll ebenfalls eine Triple-Kamera auf der Rückseite erhalten – laut GizmoChina allerdings mit horizontal angeordneten Linsen. Zudem könnten gleich 256 GB Speicherplatz an Bord sein. Davon abgesehen dürfte das Gerät wie das P20 Pro auf den Kirin 970 als Antrieb setzen.

Huawei hat bei der P-Serie bislang noch kein Modell in Zusammenarbeit mit Porsche Design veröffentlicht. Entsprechende Sondereditionen gab es bisher nur von dem Huawei Mate 9 und dem Huawei Mate 10 Pro. Bei diesen beiden Geräten war das schwarze "Porsche Design"-Modell allerdings deutlich teurer als die anderen Ausführungen. Es bleibt abzuwarten, wie hoch die Anschaffungskosten bei dem entsprechenden P20 ausfallen.