Huawei P20: Ihr könnt die Notch "ausschalten"

Das Huawei P20 trägt wie viele andere Android-Smartphones die kontroverse Notch, die seit dem Start des iPhone X in Mode gekommen ist. Offenbar ist sich der Hersteller aber bewusst, dass diese Entscheidung nicht bei allen Kunden gut ankommt. Denn auf dem Display des neuen Huawei-Smartphones könnt ihr die Notch verstecken.

Allerdings könnt ihr die Aussparung für die Frontkamera nicht tatsächlich einklappen oder ausschalten. Stattdessen kümmert sich die Software des Huawei P20 um die Notch, wie The Verge berichtet. In der Praxis soll das Ganze Folgendermaßen funktionieren: Ihr findet in den Einstellungen die Option "Hide notch" (Notch verstecken). Aktiviert ihr diese, blendet das Smartphone links und rechts von der Aussparung schwarze Balken ein.

Passendes Produkt Huawei P20

Fast unsichtbar

Die Balken schließen bündig mit der Notch ab, sodass sie sich zumindest auf den ersten Blick tatsächlich nicht erkennen lässt. Wer genauer hinschaut, kann die Aussparung aber dennoch ausmachen. Die rechts und links von der Notch angezeigten Informationen wie Akkustand oder Uhrzeit verschwinden durch die Einblendung der schwarzen Balkens nicht. Damit ihr sie weiterhin lesen könnt, zeigt das Huawei P20 sie dann in Weiß statt in Schwarz an.

Offenbar hat Huawei also eine sinnvolle Lösung für die Notch-Problematik gefunden. Die Umsetzung der Idee scheint – wenn auch nicht perfekt – gut gelungen zu sein. Außerdem ist die Ausblendung der Notch beim Huawei P20 optional. Ihr könnt stets zu den Standardeinstellungen zurückkehren. Vielleicht freunden sich aber ohnehin mehr Nutzer mit der Notch an, wenn Android P erscheint. Denn das kommende Betriebssystem soll Smartphones mit Notch besser unterstützen als Oreo oder Nougat.