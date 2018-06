Huawei P20 ist ab sofort in neuer Farbe erhältlich

Das Huawei P20 erstrahlt in neuem Glanz: Wie der Hersteller aus China verkündet, könnt ihr das aktuelle Top-Smartphone auch in einer Farbe kaufen, in der bisher nur das P20 Pro verfügbar war. Das neue Modell ist ab sofort erhältlich.

"Twilight" heißt die Farbe, in der ab sofort auch das Huawei P20 zur Verfügung steht. Für die Farbgebung hat sich der Hersteller von dem Naturschauspiel "Aurora Borealis" inspirieren lassen, wie Huawei in seiner Pressemitteilung zum Marktstart schreibt. Das Twilight-Design des Smartphones soll "dieses schimmernde Farbenspiel" spiegeln – nach dem P20 Pro nun auch in der "normalen" Ausführung des High-End-Gerätes.

Twilight zum gleichen Preis

Huawei hat das P20 und das P20 Pro Ende März 2018 der Öffentlichkeit vorgestellt. Das besondere Feature des P20 Pro ist die ausgezeichnete Hauptkamera, die über drei Linsen verfügt und damit außergewöhnliche Fotos ermöglicht. Bislang war auch die Farbversion Twilight eine exklusive Eigenschaft – die nun auch das Huawei P20 aufweist. Der unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers für die neue Version ist die gleiche wie für die anderen Farben: 649 Euro.

Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Kamera des Huawei P20 Pro im Vergleich zu den Flaggschiffen iPhone X, Galaxy S9 und OnePlus 6 schlägt, hilft euch Jans ausführlicher Artikel zum Thema weiter. Jan hat außerdem auch das P20 auf Herz und Nieren getestet – und herausgefunden, dass die Dualkamera vor allem bei schlechten Lichtverhältnissen die Konkurrenz alt aussehen lässt.