Huawei P20 Lite 2019: Kommt ein Remake mit Vierfach-Kamera?

Offenbar erwartet uns mit dem Huawei P20 Lite 2019 bald das nächste Mittelklasse-Smartphone des chinesischen Herstellers. Zuletzt hat das Unternehmen unter anderem bereits das P30 Lite, das P Smart Z und das P Smart 2019 veröffentlicht.

Die offizielle Bezeichnung werde tatsächlich Huawei P20 Lite 2019 lauten, berichtet WinFuture. Das ist insofern verwirrend, als das Modell aus 2018 mit dem P30 Lite eigentlich bereits einen Nachfolger erhalten hat. Angesichts der diversen anderen Mittelklasse-Smartphones des Unternehmens besteht eigentlich kein Bedarf für ein weiteres Gerät – sollte man meinen. Besonders ein Feature könnte aber viele Nutzer überzeugen.

Unsere Empfehlung Huawei P30 Lite

Huawei P20 Lite 2019: Was ist neu?

Einer der Hauptunterschiede zum Vorjahresgerät ist offenbar eine Vierfach-Kamera auf der Rückseite. Das geht aus dem Bild hervor, das ihr weiter unten findet. Es zeigt drei untereinander angeordnete Objektive und ein viertes, das seitlich versetzt ist. Die Hauptlinse soll mit 24 MP auflösen, zu den restlichen sind noch keine Details durchgesickert. Wahrscheinlich sei eine davon für die Tiefenwahrnehmung zuständig. Das aktuelle Modell besitzt "nur" eine Dualkamera.

Für die Frontkamera sei dem Bericht zufolge eine Auflösung von 16 oder 20 MP zu erwarten. Wie in dem Bild erkennbar ist, sitzt sie offenbar hinter einem kleinen Loch im Bildschirm. Das Huawei P20 Lite 2019 scheint also ein sogenanntes Punch-Hole-Display zu bekommen – wie beispielsweise auch das Huawei Nova 4. Beim P20 Lite aus 2018 befindet sich die Selfiekamera dagegen in einer Aussparung am oberen Bildschirmrand ("Notch").

P20 Lite 2019: Preis, Farben und Speicher

Das Huawei P20 Lite soll in folgenden Farben erscheinen: "Midnight Black" (Schwarz), "Chrush Blue" (Blau) und "Charming Red" (Rot). Der Preis liege zwischen 280 und 330 Euro, abhängig von der Konfiguration. Denn einige Händler im Ausland sollen das Gerät bereits in diesem Preisbereich listen. Beachtet allerdings, dass Huawei für den Vorgänger hierzulande ursprünglich 369 Euro verlangt hat. Womöglich kommt dieser Betrag dem Preis in Deutschland also näher.

Das Smartphone werde wahlweise mit 64 oder 128 GB internem Speicher erhältlich sein, der sich wohl via microSD-Karte erweitern lässt. Außerdem verbaue der Hersteller 4 GB RAM. Als Antrieb diene wie im Huawei P Smart Z der Mittelklasse-Chipsatz Kirin 710F. Dieser sollte ausreichend Leistung für alltägliche Anwendungsszenarien bereitstellen. Die Akkukapazität betrage wahrscheinlich wie beim P20 Lite 3000 mAh. Wer ein ausdauernderes Gerät sucht, sollte sich das Huawei P30 Lite anschauen, das einen etwas stärkeren Akku bietet.

Display-Diagonale unverändert

Der LC-Bildschirm des Huawei P20 Lite 2019 soll 5,84 Zoll in der Diagonale messen – wie beim Vorgänger. Die eigentliche Bildfläche dürfte aber größer ausfallen, da es sich wie anfangs beschrieben wohl um ein Punch-Hole-Display handelt. Die Auflösung betrage wie beim aktuellen Modell 2280 x 1080 Pixel (Full HD Plus). Außerdem scheint das Bild ein weiteres Detail zu verraten: Der Rahmen des Smartphones besteht anscheinend aus Kunststoff. Denn es sind keine Ausschnitte für Antennenbänder zu erkennen.

Viel Auswahl in der Mittelklasse

Bei derart vielen Mittelklasse-Smartphones fällt es schwer, den Überblick zu behalten. Die grundlegenden Unterschiede zwischen den einzelnen Modellreihen von Huawei haben wir in einem Artikel für euch zusammengefasst. Seitdem ist mit dem P Smart Z ein weiteres Mittelklasse-Smartphone hinzugestoßen. Dass mit dem Huawei P20 Lite 2019 ein weiteres folgen soll, macht die Kaufentscheidung nicht einfacher. Welches Handy das richtige für euch ist, hängt davon ab, auf welche Features ihr besonderen Wert legt.