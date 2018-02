Huawei P20 Lite: Fotos bestätigen iPhone-X-Design

Die Vorstellung des Huawei P20 Lite erfolgt aller Voraussicht nach erst nach dem MWC 2018. Der Hersteller wird das Gerät wohl gemeinsam mit dem P20 auf einem eigenen Event in Paris vorstellen. Wie das Smartphone aussehen wird, sollen nun neue Bilder zeigen, die ihr in dem am Ende dieses Artikels eingebundenen Tweet findet.

Die Bilder stammen von der spanischen Webseite ComputerHoy und bestätigen offenbar ein im Raum stehendes Gerücht: Das Huawei P20 Lite soll wie das iPhone X eine Notch am oberen Bildschirmrand aufweisen. Vor dem blauen Hintergrund des mittleren Bildes fällt diese zwar fast nicht auf, auf dem Foto ganz rechts ist sie jedoch klar erkennbar.

Notch und Dualkamera wie iPhone X

Auch das erste Foto verrät offenbar ein interessantes Detail zum Huawei P20 Lite. Das Smartphone verfügt anscheinend über eine Dualkamera, deren beide Objektive – ebenfalls wie beim iPhone X – untereinander angeordnet sind. Das Huawei P20 und das P20 Pro sollen dagegen eine Triple-Kamera besitzen, wie der Hersteller vor Kurzem selbst angedeutet hat.

Auch die Abmessungen des Huawei P20 Lite könnten zu einer Verwechslung mit dem iPhone X führen. Laut einer Person, die das Gerät angeblich bereits gesehen hat, soll das Display ebenfalls etwa 5,8 Zoll in der Diagonale messen und ein Bildformat von 18:9 aufweisen, berichtet GSMArena. Auffälligste Unterschiede zum Apple-Smartphone sind wohl der deutlich dickere untere Bildschirmrand und der Fingerabdrucksensor, den Huawei offenbar auf der Rückseite des P10-Lite-Nachfolgers untergebracht hat.