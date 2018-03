Huawei P20 Lite zeigt sich mit vertikaler Dualkamera

Das Huawei P20 Lite bringt Flaggschiff-Optik in die Mittelklasse: Nun sind erneut Bilder aufgetaucht, auf denen das kommende Huawei-Smartphone zu sehen sein soll. Zudem gibt es Details zur verbauten Hardware.

Die chinesische Zulassungsbehörde TENAA listet in ihrer Datenbank ein Gerät mit der Modellnummer ANE-TL00, PhoneArena zufolge handelt es sich um das Huawei P20 Lite.Wie die Rückseite des Smartphones aussieht, zeigt euch etwa der Tweet, den wir am Ende des Artikels eingebunden haben. Auf dem Bild ist eine vertikal verbaute Dualkamera erkennbar, die sich oben links befindet. In der Mitte der Rückseite ist ein Fingerabdrucksensor vorhanden. Ende Februar hat Leak-Experte Evan Blass bereits Fotos veröffentlicht (ebenfalls am Ende des Artikels eingebunden), auf denen das Smartphone zu sehen sein soll. Diese zeigen ein identisches Design zur TENAA-Veröffentlichung.

Display mit Notch

Da mittlerweile schon verschiedene Quellen unabhängig voneinander das Huawei P20 Lite in dieser Optik gezeigt haben, dürfte sicher sein, dass es tatsächlich so aussieht. Somit besitzt das Gerät wohl auch wie das iPhone X eine Notch auf der Vorderseite – also eine Aussparung für Sensoren und Lautsprecher am oberen Rand des Displays.

Bei dem Huawei P20 Lite soll der Chipsatz Kirin 659 für die Performance sorgen. Zudem sei das Mittelklasse-Smartphone mit 4 GB RAM und 64 GB Speicherplatz ausgestattet. Die Dualkamera verfügt offenbar über 12 und 2 Megapixel. Demnach dürfte die zweite Linse nur als Unterstützung dienen, um die Bildqualität zu erhöhen. Es sei außerdem eine 24-MP-Frontkamera vorhanden sowie ein Akku mit einer Kapazität von 2900 mAh. Vorgestellt werden die P20-Modelle am 27. März 2018.