Huawei P20 Porsche Design soll Fingerabdrucksensor im Display erhalten

Am 27. März 2018 wird die Öffentlichkeit aller Voraussicht nach erstmals das P20-Lineup zu Gesicht bekommen. Diesem soll auch das Huawei P20 Porsche Design angehören. Zwei Bilder deuten nun an, dass es sich in einigen wesentlichen Punkten von den anderen Geräten der Modellfamilie unterscheidet.

Den auf GizChina veröffentlichten Bildern (siehe Tweet) zufolge hat das Huawei P20 Porsche Design weder auf der Vorder- noch auf der Rückseite einen erkennbaren Fingerabdrucksensor. Das könnte dafür sprechen, dass der Hersteller diesen in das Display integriert hat. Das einzige Smartphone, das dieses Feature bislang bietet, ist das derzeit nur in China erhältliche Vivo X20 Plus UD.

Horizontale Triple-Kamera?

Bei dem P20 Lite wird sich der Sensor dagegen vermutlich auf der Rückseite befinden, bei P20 und P20 Pro soll er in einen Homebutton integriert sein. Das ist aber nicht der einzige Unterschied, den das Huawei P20 Porsche Design gegenüber seinen Schwestermodellen aufweisen soll. Denn das Smartphone scheint eine Triple-Kamera zu besitzen, deren Objektive horizontal angeordnet sind.

Womöglich ist es daher die Porsche-Design-Ausführung, die Huawei mit einem kürzlich veröffentlichten Teaser angedeutet hat. Denn geleakten Bildern zufolge besitzen P20, P20 Lite und P20 Pro vertikal angeordnete Kameras. Die beiden erstgenannten Smartphones sollen allerdings "nur" eine Dualkamera erhalten. Drei Objektive bietet offenbar nur das Pro-Modell und eben womöglich das Huawei P20 Porsche Design.