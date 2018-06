Huawei P20 Pro erhält Sicherheitsupdate für Mai und Google Smart Lock

Das Sicherheitsupdate für den Monat Mai 2018 kommt: Besitzer des Huawei P20 Pro sollten in den kommenden Tagen die Benachrichtigung erhalten, dass die Aktualisierung für ihr Smartphone zur Verfügung steht. Doch die neue Software soll nicht nur Sicherheitslücken stopfen.

Die Firmware für das Huawei P20 Pro, die derzeit ausgerollt wird, trägt die Versionsnummer "CLT-L29 8.1.0.128 (C432)", wie Caschys Blog berichtet. Die Aktualisierung beinhaltet unter anderem das aktuelle Sicherheitsupdate von Google – alle bis Anfang Mai 2018 bekannten Sicherheitslücken sollten damit ausgeräumt sein. Doch damit nicht genug: Die Firmware bringt außerdem das Feature "Google Smart Lock" mit. Damit könnt ihr beispielsweise vertrauenswürdige Orte festlegen, an denen das Gerät nach der Authentifizierung entsperrt bleibt.

Zunächst kleiner Testkreis

Solltet ihr das Huawei P20 Pro besitzen, müsst ihr euch allerdings vermutlich noch ein paar Tage gedulden, ehe ihr das Update installieren könnt. Das Unternehmen hat die Aktualisierung hierzulande zunächst einer kleinen Gruppe an Personen zur Verfügung gestellt. Auf diese Weise will Huawei sicherstellen, dass es auf dem Flaggschiff nicht zu größeren Problemen kommt. In naher Zukunft sollte das Update aber für alle Eigentümer des Top-Smartphones ausrollen.

Das Huawei P20 Pro ist aufgrund seiner Triple-Kamera (noch) eine Besonderheit auf dem Smartphone-Markt. Wie die Kamera aufgebaut ist, zeigt der YouTube-Kanal JerryRigEverything in einem Teardown-Video. Wie sich das High-End-Gerät im Vergleich zum iPhone X, Galaxy S9 Plus und OnePlus 6 schlägt, könnt ihr dem Bericht von Jan entnehmen.