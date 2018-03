Huawei P20 Pro ist die neue Nummer eins im Kamera-Test

Das Huawei P20 Pro wirbelt die Bestenliste von DxOMark durcheinander und pulverisiert im Kamera-Test die bisherigen Spitzenwerte des Samsung Galaxy S9 Plus. Das Huawei P20 ist dem Pro-Model dicht auf den Fersen.

Das Huawei P20 Pro kommt im Test in der Foto-Kategorie auf beeindruckende 114 Punkte, das P20 erreicht immerhin 107 Zähler. Zur Einordung: Die bisherige Bestmarke hielt das Galaxy S9 Plus mit "nur" 104 Punkten, das iPhone X muss sich mit 101 begnügen. Samsung und Apple haben gegen das High-End-Smartphone der chinesischen Konkurrenz also deutlich das Nachsehen – zumindest vorerst.

Kamera mit verlustfreiem Zoom

Huawei hat sich bei der Entwicklung der P20-Serie ganz offensichtlich sehr auf die Kameratechnik konzentriert – und das zahlt sich aus. Die Triple-Kamera aus dem Hause Leica beinhaltet einen Monochrom-Sensor mit 20 MP, einen Tele-Sensor mit 8 MP und einen RBG-Sensor mit 40 Megapixeln. Hinzu kommen unter anderem ein fünffacher Hybrid-Zoom und ein sogenannter "Super Night Mode".

Das alles sieht nicht nur auf dem Papier aus: DxOMark lobt bei den Testaufnahmen mit dem Huawei P20 Pro unter anderem die Bilddetails und -dynamik, den integrierten Blitz, den Bokeh-Effekt, den flotten und genauen Autofokus und das geringe Bildrauschen. Insbesondere das verlustfreie Zoomen überzeugt die Experten.

Da das Huawei P20 Pro auch im Video-Ranking die neue Nummer eins ist (98 Punkte), schiebt es sich logischerweise auch in der Gesamtwertung ganz nach vorne (109). Gemeinsam mit dem P20 (102) ist es das erste Gerät, das in der DxOMark-Rangliste die 100-Punkte-Schallmauer durchbricht. Das Samsung Galaxy S9 Plus findet sich mit 99 Zählern etwas abgeschlagen auf dem dritten Platz wieder.