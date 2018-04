Huawei P20 Pro ist wohl sehr begehrt

Mit dem Huawei P20 Pro könnte dem Hersteller ein großer Wurf gelungen sein. Das Smartphone ist erst seit Kurzem im Handel erhältlich, doch die vielen Vorbestellungen stellen Huawei offenbar bereits jetzt vor Schwierigkeiten. Wie Caschys Blog berichtet, kann es aktuell zu Lieferverzögerungen kommen.

Bis zu 14 Tage kann sich die Auslieferung demnach verzögern. Denn in der Hälfte der Zeit sollen dreimal so viele Vorbestellungen für das P20 Pro eingegangen sein wie im Vorjahr für die P10-Serie. Die Gründe für den reißenden Absatz liegen auf der Hand: Zum einen handelt es sich bei dem Huawei P20 Pro um ein Top-Smartphone, das nicht nur in unserem Test hervorragend abgeschnitten hat. Maßgeblich zu der hohen Nachfrage beigetragen hat aber sicherlich auch das attraktive Angebot für Vorbesteller.

Vorbesteller erhalten Bose-Kopfhörer

Diese erhalten gratis den mehrere Hundert Euro teuren Bose-Kopfhörer QuietComfort 35 II. Voraussetzung dafür ist neben einer rechtzeitig eingegangenen Vorbestellung aber auch eine Registrierung mit Kaufbeleg und IMEI-Nummer bis zum 15. Mai 2018. Aufgrund der Lieferverzögerungen befürchten einige Vorbesteller, den Termin nicht einhalten zu können. Wie sich herausgestellt hat, ist diese Sorge aber unbegründet.

Denn Huawei hat sich bereits zu der Problematik geäußert und Entwarnung gegeben: Jeder der im Sinne der Teilnahmebedingungen ein Anrecht auf den Bose-Kopfhörer hat, wird ihn auch bekommen – allerdings könnte das mehr Zeit in Anspruch nehmen als ursprünglich geplant. Nach jetzigem Stand gehe Huawei aber davon aus, dass die Auslieferung des P20 Pro früh genug erfolgen wird, um Vorbestellern die Registrierung bis zum 15. Mai zu ermöglichen. Andernfalls würde das Unternehmen eine "kundenorientierte und zufriedenstellende" Lösung finden.