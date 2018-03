Huawei P20 Pro soll so schnell wie Mate 10 Pro sein

In Kürze wird Huawei seine neuen Vorzeigemodelle enthüllen: Am 27. März 2018 soll die Veranstaltung stattfinden, auf der das Huawei P20 und das P20 Pro gezeigt werden. Nun ist die stärkere Ausführung mutmaßlich in einer Benchmark-Datenbank aufgetaucht.

Das Huawei P20 Pro soll bei Geekbench gesichtet worden sein, berichtet GizmoChina. Einen Hinweis darauf liefere die Bezeichnung "CLT-L29" – "CLT" stehe für Charlotte, den Codenamen des Gerätes. Das Smartphone nutzt Android 8.1 Oreo als Betriebssystem und verfügt über 6 GB RAM. Als Prozessor soll der Kirin 970 verbaut sein, dessen acht Kerne mit 1,84 GHz getaktet sind. Im Single-Core-Score kommt das unbekannte Gerät auf 1921 Punkte, im Multi-Core-Score auf 6729.

Ähnliche Hardware im Mate 10 Pro

Damit bewege sich die Performance des Huawei P20 Pro in etwa auf einem Level mit der des Huawei Mate 10 Pro. Zur Erinnerung: Auch das Mate 10 Pro nutzt den Kirin 970 als Antrieb und verfügt über einen 6 GB großen Arbeitsspeicher. Entsprechend ist es nicht überraschend, dass die beiden Smartphones sich in Bezug auf die Leistung kaum unterscheiden sollen.

Das Huawei P20 Pro sieht vermutlich dem iPhone X sehr ähnlich: So soll das Top-Smartphone aus China beispielsweise auf der Vorderseite eine Notch besitzen, die das Display unterbricht. Das Haupt-Feature des Gerätes ist aber dGerüchten zufolge die Triple-Kamera auf der Rückseite: Die Linsen sollen jeweils mit 8, 20 und 40 MP auflösen. Am 27. März wissen wir mehr, wenn Huawei das Smartphone der Öffentlichkeit präsentiert.