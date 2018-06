Huawei P20 Pro: Update verbessert die Kamera und die Sicherheit

Für seine Triple-Kamera erhielt das Huawei P20 Pro von allen Seiten Lob. Offenbar gab es aber zumindest bei der Kamera-App Verbesserungspotenzial. Denn das neueste Software-Update soll deren Benutzeroberfläche optimieren, wie The Android Soul berichtet.

Das Update für das Huawei P20 Pro soll die Versionsnummer B131 tragen und unter anderem zwei Anpassungen an der Kamera-App vornehmen: Zum einen rücke der Zoom-Button weiter nach unten. Zum anderen sei der Auslöse-Button nun nicht mehr rund, sondern eckig. Offenbar hielt der Hersteller das für nötig, um die Bedienung der Kamera zu optimieren. Außerdem bringt die Aktualisierung wohl den Sicherheitspatch für Juni auf das Huawei P20 Pro. Dieser adressiert wie üblich eine Reihe von Schwachstellen in Googles mobilem Betriebssystem. Außerdem dürfte er einige das Huawei P20 Pro betreffende Sicherheitslücken schließen.

Akkulaufzeit und Stabilität sollen auch profitieren

Darüber hinaus optimiere das Update den Stromverbrauch des Huawei P20 Pro. Dadurch soll sich die Akkulaufzeit des Flaggschiffs verlängern. Stabilität und Performance des Betriebssystems sollen sich ebenfalls verbessern, nachdem ihr die Aktualisierung installiert habt. Zudem behebe dieses einen Fehler, der bei manchen Nutzern auftritt, wenn sie einen Anruf mit dem Google Assistant annehmen.

Einige Nutzer sollen das Update bereits erhalten haben, allerdings wird es wohl noch nicht "over the air" (OTA) verteilt. Stattdessen sei die Aktualisierung bereits über den Huawei Recovery Updater verfügbar. Wenn ihr die neue Version ohne Umwege installieren wollt, dürfte das aber auch schon bald möglich sein. Wenn ihr das Update direkt über die Systemeinstellungen des Huawei P20 Pro installieren könnt, werdet ihr in der Regel automatisch darüber benachrichtigt.