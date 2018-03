Huawei P20 Pro: Vorbesteller erhalten offenbar Bose-Kopfhörer gratis

Der Nachfolger des Huawei P10 Plus (Bild) soll mit hochwertigen Gratis-Kopfhörern für Vorbesteller kommen

Das neue Huawei-Flaggschiff P20 Pro rückt am 27. März 2018 ins Rampenlicht und tritt anschließend in Konkurrenz mit anderen Oberklasse-Geräten wie dem Samsung Galaxy S9 Plus. Um Unentschlossenen das High-End-Smartphone schmackhaft zu machen, hat sich der chinesische Konzern angeblich ein besonderes Angebot ausgedacht: Vorbesteller bekommen demnach Bose-Kopfhörer geschenkt.

Das Huawei P20 Pro wird laut Roland Quandt in Europa knapp 900 Euro kosten und die Preise der direkten Konkurrenz unterbieten. Zum Vergleich: Das Samsung Galaxy S9 Plus kostet 949 Euro, das iPhone X beginnt bei 1149 Euro. Um den Preis für Vorbesteller noch attraktiver zu machen, gibt Huawei offenbar als Bonus die Bose QuietComfort 35 II dazu, berichtet der Huawei Blog. Die kabellosen Over-Ears mit integriertem Google Assistant kosten sonst etwa 350 Euro.

Unsere Empfehlung Samsung Galaxy S9

Gratis-Kopfhörer auch für P20-Vorbesteller?

Ein ähnliches Paket schnürt der Konzern angeblich auch beim Huawei P20. Unklar ist bislang allerdings, ob das etwas schwächere Modell ebenfalls die Bose QuietComfort 35 II als Gratis-Zugabe erhält oder ob Huawei die kabelgebundenen Bose QuietComfort 25 dazugelegt. Letztgenannte könntet ihr allerdings nur mit einem entsprechenden Adapter nutzen, da das P20 voraussichtlich nicht über einen Kopfhöreranschluss verfügen wird.

Vorbestellungen für das Huawei P20 Pro sollten unmittelbar nach dem Launch-Event in Paris und bis zum Verkaufsstart möglich sein. In den Handel soll das Smartphone im April 2018 kommen. In der französischen Metropole wird Huawei dann auch das wohl größte Highlight vom Pro-Modell enthüllen: eine Triple Kamera von Leica soll verbaut sein.