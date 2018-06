Huawei P20 Pro zeigt exklusiv Boiler-Room-Events

Huawei kündigt die Veranstaltungsreihe "New Forms" an, die exklusiv via Huawei P20 Pro übertragen wird. Partner des chinesischen Unternehmens ist Boiler Room, ein Kulturkurator und Betreiber einer internationalen Online-Broadcasting-Plattform.

Die Premiere fand bereits am 31. Mai 2018 in London statt, insgesamt sind sechs Events angekündigt, die "von Künstlicher Intelligenz inspiriert sind und sich als Schnittstelle zwischen elektronischer Live-Musik und Technologie positionieren", heißt es in einer Pressemitteilung. Ziel sei es, kreative Talente und vorausdenkende Künstler zu fördern. Die Club-Events finden in Kunstgalerien, Kulturstätten und historischen Gebäuden statt.

Dokus mit P20 Pro produziert

Jede Veranstaltung wird über ein Netzwerk von Huawei P20 Pro gestreamt. Zudem werden sechs kurze Dokumentarfilme veröffentlicht, die mit dem Top-Smartphone produziert wurden. Das P20 Pro ist das erste Smartphone mit KI-unterstützter Triple-Kamera von Leica. Das Kamerasystem setzt sich aus einem Monochrom-Sensor mit 20 MP, einem Tele-Sensor mit 8 MP und einem RBG-Sensor mit 40 MP zusammen. In seinem Test zeigt sich Marco von der Kombination aus drei Linsen und Künstlicher Intelligenz begeistert.

Am 5. Juli 2018 ist die Veranstaltungsreihe in Frankfurt am Main zu Gast. Einen genauen Veranstaltungsort gibt es noch nicht. Zudem ist bisher unbekannt, welche Künstler in der Mainmetropole auftreten. Diese Informationen wollen die Organisatoren zeitnah nachreichen. Weitere Zwischenstationen von "New Forms" wird es in Frankreich, den Niederlanden, Spanien und Italien geben.