Huawei P20 und Co.: Diese Geräte erhalten nun Android Pie

Nachdem schon der Rollout für das Huawei Mate 10 Pro in Deutschland gestartet ist, folgt das Update offenbar in Kürze für gleich mehrere Geräte des chinesischen Herstellers. Wenn ihr etwa ein Huawei P20 oder P20 Pro besitzt, dürfte die Aktualisierung schon bald bei euch auftauchen.

Mehr als sieben Geräte erhalten weltweit wohl in Kürze das Update auf Android Pie, wie Huawei über Twitter verkündet. Im Detail geht es um diese Smartphones: Mate 10 Pro, P20, P20 Pro und Mate RS Porsche Design. Außerdem bekommen das Honor Play, Honor View 10 und Honor 10 die neue Version. Angekündigt wurden die Updates eigentlich für den November – vermutlich galt diese Angabe aber nur für China.

GPU Turbo 2.0 kommt

In vereinzelten Regionen ist der Rollout bereits gestartet, wie GizmoChina berichtet. So sollen etwa einige Nutzer im Vereinigten Königreich die neue Version schon erhalten. Offenbar taucht das Update für einige der genannten Smartphones auch in Deutschland schon auf.

Mit der neuen Benutzeroberfläche EMUI 9 erhaltet ihr beispielsweise GPU Turbo 2.0 – ein Feature, das die Performance der Geräte in Spielen erhöht. Dafür müssen die Mobile Games die Funktion aber auch unterstützen. Neben "PUBG Mobile" könnt ihr bei "Arena of Valor", "Vainglory" und "Rules of Survival" davon profitieren.

Zudem erwarten euch auf dem Huawei P20 Pro und Co. die herkömmlichen Neuerungen von Android Pie. Darunter die Gesten, mit denen ihr anstelle der On-Screen-Navigationstasten Funktionen wie Tab-Übersicht, Zurück und Homebutton aufrufen könnt. Das ist gerade deshalb praktisch, da ein Teil des Screens so nicht mehr von den Tasten eingenommen wird. Was euch Android 9.0 noch bietet, haben wir an anderer Stelle zusammengefasst.