Huawei P20 und P20 Plus könnten echte Dauerläufer werden

So groß soll die Kapazität der Akkus ausfallen: Schon bald könnte Huawei mit dem Huawei P20 und dem P20 Plus seine neuen Vorzeigemodelle für das Jahr 2018 vorstellen. Bislang stand vor allem das Design der Geräte im Fokus – nun sind Informationen zu den Energiespeichern durchgesickert.

"Emiliy", "Charlotte" und "Anne" – das sind angeblich die Codenamen von Huawei P20, P20 Plus und P20 Lite. Das Plus-Modell soll neuesten Gerüchten zufolge einen Akku besitzen, der die Kapazität von 4000 mAh aufweist, wie XDA Developers berichtet. Damit könnte das Smartphone eine längere Betriebszeit ermöglichen als der Vorgänger. Zum Vergleich: Das Huawei P10 Plus verfügt über einen Akku mit der Kapazität von 3750 mAh. Allerdings soll das P20 Plus auch ein Always-On-Display mitbringen und somit mehr Energie verbrauchen.

P20 mit kleinerem Akku

Das Huawei P20 soll dem Bericht zufolge über einen 3320-mAh-Akku verfügen. Damit wäre der Unterschied im Vergleich zum Vorgänger nicht so groß wie bei den Plus-Ausführungen: Im Huawei P10 ist ein Akku mit der Kapazität von 3200 mAh verbaut. Bei RAM und internem Speicherplatz sollen sich die einfache Version und das Plus-Modell aber nicht so sehr voneinander unterscheiden wie in Bezug auf den Akku.

In den vergangenen Wochen ging es in vielen Leaks und Design-Konzepten in erster Linie um das Aussehen der Geräte: Offenbar sind die Smartphones mit einer Notch ausgestattet, die der des iPhone X sehr ähnlich ist. Zudem wird der Homebutton sich mutmaßlich nicht wie bei P10 und Co. auf der Vorderseite befinden, sondern auf der Rückseite untergebracht sein. Huawei P20, P20 Plus und P20 Lite werden voraussichtlich im März 2018 enthüllt – dann erfahren wir auch Details zu den Akkus.