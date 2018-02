Huawei P20 und P20 Plus – mit oder ohne Homebutton?

Vor Kurzem tauchten erste Bilder auf, die das Huawei P20 und dessen Triple-Kamera zeigen sollen. Nun hat die Seite Tigermobiles in Zusammenarbeit mit dem Leak-Experten Steve Hemmerstoffer Renderaufnahmen des kompletten P20-Lineups veröffentlicht.

Die Bilder zum Huawei P20 und dessen Plus-Ausführung findet ihr in den unter diesem Artikel eingebundenen Tweets. Oberhalb dieses Artikels seht ihr außerdem ein Render-Video zum P20, das ebenfalls von Tigermobiles stammt. Die Aufnahmen basieren auf Prototypen, die Huawei getestet haben soll. Allerdings gebe es zwei verschiedene Vorserienmodelle des P20 und des P20 Plus – jeweils eines mit und eines ohne Homebutton unter dem Display.

Alle Varianten sind möglich

Auch nach intensiver Recherche sei es Hemmerstoffer nicht gelungen, zu erfahren, für welches Designs sich Huawei letztendlich entscheiden wird. Somit seien alle Varianten denkbar: ein Homebutton für das Huawei P20, das P20 Plus, für beide oder für keines. Auf Twitter schreibt der für gewöhnlich treffsichere Insider, es sei das allererste Mal, dass er sich bei einem Leak nicht ganz sicher ist.

Aufgrund dieser Ungewissheit hat sich die Webseite dazu entschlossen, das Huawei P20 mit und das P20 Plus ohne Homebutton zu zeigen. So sollt ihr einen Eindruck von beiden möglichen Designs bekommen. Denn ansonsten scheint sich die Optik beider Geräte kaum voneinander zu unterscheiden: Beide haben auf der Rückseite die viel zitierte Triple-Kamera und anders, als der zu Beginn erwähnte Leak andeutete, eine Notch wie das iPhone X. Genau wissen werden wir es wohl am 27. März 2018. An diesem Tag soll Huawei das Gerät vorstellen.