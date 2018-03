Huawei P20 und P20 Pro können Ton "dreidimensional" wiedergeben

Das Huawei P20 und das P20 Pro sind auf dem Markt und alle Welt spricht über die exzellente Dreifach-Kamera. Die beiden Smartphones ermöglichen euch aber nicht nur tolle Fotos, sondern auch ein neues Klangerlebnis: Sie unterstützen Dolby Atmos.

Huawei und Dolby Laboratories kooperieren miteinander und verpflanzen in das P20 und P20 Pro einen kraftvollen Dolby-Atmos-Sound. Klänge und Objektgeräusche nehmt ihr dank der Surround-Technologie im dreidimensionalen Raum wahr. Den frei beweglichen Ton könnt ihr auch über euren Köpfen wahrnehmen und sollt so das Gefühl bekommen, mittendrin statt nur dabei zu sein. Ihr hört mehr Feinheiten und Nuancen, Dialoge werden klarer wiedergegeben und die maximale Lautstärke lässt sich ohne Verzerrung abspielen, erklärt Dolby.

Sound wie im Kino

Auf den Huawei-Geräten taucht ihr sowohl über Kopfhörer als auch über die Lautsprecher in die neue Klangwelt ein. Wobei davon auszugehen ist, dass ihr die Klänge und Objektgeräusche über hochwertige Kopfhörer wesentlich besser wahrnehmen werdet. Dolby Atmos ist bisher überwiegend in Lichtspielhäusern und im Heimkino-Bereich vertreten und gilt als nächste Ebene im Surround-Sound. Das Huawei P20 und P20 Pro verfügen zudem über volle Dolby-AC-4 Kompatibilität. Der Audio-Codec kann objektbasierte Audiosignale der nächsten Generation verarbeiten.

Neben dem bisher kaum beachteten Sound, sorgten das Huawei P20 und P20 Pro überwiegend mit der Dual- bzw. Triple-Kamera für Schlagzeilen. Im Kameratest von DxOMark schlug das P20 Pro das Galaxy S9 Plus und das iPhone X deutlich. Was Marco von dem neuen Top-Smartphone hält, lest ihr in seinem Hands-on.