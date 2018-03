Huawei P20: Vorbesteller erhalten Bose-Kopfhörer

Huawei hat heute die P20-Familie vorgestellt. Während das Lite-Modell ab sofort erhältlich ist, könnt ihr das Huawei P20 und das P20 Pro schon vorbestellen. Wenn ihr euch bis zum 6. April 2018 dafür entscheidet, erhaltet ihr eine von zwei äußerst attraktiven Dreingaben. Allerdings erhalten nur die schnellsten Personen eines der Gratis-Geschenke.

Bestellt ihr das Huawei P20 in dem genannten Zeitraum vor, schenkt euch der Hersteller die Bose On-Ear Wireless Kopfhörer. Regulär kosten diese 199,95 Euro – also mehr als ein Drittel von dem, was Huawei für das P20 aufruft. Ein ähnlich gutes Geschäft machen Vorbesteller des Pro-Modells: Entscheidet ihr euch bis zum 6. April für das 899 Euro teure Flagschiff, legt Huawei die Bose QuietComfort 35 Wireless Headphones II obendrauf, die einen Wert von 379,99 Euro haben. Unseren Test zu den Kopfhörern mit Google-Assistant-Integration findet ihr hier.

Darum solltet ihr euch beeilen

Um die kabellosen Kopfhörer zu erhalten, müsst ihr zunächst das Huawei P20 oder das P20 Pro bei einem Netzbetreiber oder "im qualifizierten Fachhandel" vorbestellen. Hierfür habt ihr bis zum 6. April Zeit. Anschließend registriert ihr euch mit eurem Kaufbeleg und der IMEI-Nummer des Geräts bei Huawei. Dies ist vom 6. April bis zum 15. Mai 2018 möglich. Nachdem der Hersteller eure Angaben überprüft hat, sendet er euch eure Bose-Kopfhörer zu.

Die Aktion ist allerdings auf gewisse Kopfhörer-Stückzahlen begrenzt, wie aus den Teilnahmebedingungen hervorgeht. Nur die ersten 6000 Nutzer, die ihr Huawei P20 registrieren, erhalten demnach die Bose On-Ear. Die Bose QuietComfort 35 Wireless Headphones II gibt es für maximal 4000 Vorbesteller des P20 Pro. Inwiefern sich die beiden neuen Huawei-Smartphones unterscheiden, erklärt euch Marko an anderer Stelle.