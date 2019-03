Huawei P30: Kurzes Teaser-Video deutet auf guten Sound hin

Nachdem ein Huawei-Manager vor Kurzem hat durchblicken lassen, dass das Huawei P30 Pro eine Periskop-Kamera mit Super-Zoom erhält, gibt es nun einen neuen Teaser zur Modellserie.

Das Facebook-Video am Ende des Artikels enthält offenbar Hinweise auf diverse Features. Unter anderem ist darin die Silhouette eines Lautsprechers zu erkennen, was für einen im Vergleich zum Vorgänger optimierten Sound sprechen könnte. Auch das Mond-Foto, das Huawei zufolge Rückschlüsse auf die maximale Zoom-Stufe der P30-Pro-Kamera zulässt, findet sich in dem Clip wieder.

Hinweis auf Farbvarianten?

Darüber hinaus enthält das Video offenbar eine Anspielung auf eine matte Glasrückseite, wie sie das Mate 20 bietet. Vermutlich wird eine solche also auch den Weg in das Huawei-P30-Lineup finden. Am Ende des Clips scheint der Hersteller die zur Auswahl stehenden Farbvarianten anzudeuten. Offenbar wird jeweils ein Gerät mit blau-violettem und schwarz-violettem Farbverlauf erscheinen. Außerdem scheint ein Smartphone komplett blau gehalten zu sein. Ältere Leaks deuten ebenfalls in diese Richtung.

Bis wir es genau wissen, müssen wir nicht mehr lange warten: Bereits am 26. März 2019 findet die Enthüllung des Huawei P30 (Pro) statt. Besonders gespannt sind wir, ob das Gerät dem am 8. März 2019 erscheinenden Samsung Galaxy S10 die Show stehlen kann. Huawei ist offenbar davon überzeugt und hat sich auf Twitter indirekt dazu geäußert. Mittlerweile hat das Unternehmen die entsprechenden Tweets aber wieder gelöscht.