Huawei P30 Lite: Android 10 Beta ab sofort in Deutschland verfügbar

Überraschung: Ihr könnt Android 10 auf eurem Huawei P30 Lite bereits testen. Die Beta von Googles aktuellen Betriebssystem steht zum Download bereit. Warum damit nicht zu rechnen war und wie ihr Teil des Testprogramms werdet, erklären wir euch.

Wenn ihr ein Huawei P30 Lite nutzt, dann könnt ihr ab sofort die neuen Funktionen von Android 10 und der Huawei-Benutzeroberfläche EMUI 10 ausprobieren, wie Caschys Blog berichtet. Ihr müsst euch aber beeilen, denn der Hersteller stellt die Beta angeblich nur 400 Nutzern zur Verfügung.

Teil des Beta-Programms werden

Schaut am besten direkt in der Beta App von Huawei nach. Diese muss dazu auf eurem Smartphone installiert sein. Außerdem müsst ihr euch in der Anwendung mit euer Huawei ID anmelden. Tippt nun rechts unten auf "Persönlich" und wählt "Projekt bearbeiten" aus. Hier sollte die EMUI-10-Beta auftauchen. Einmal angemeldet, seid ihr aber noch nicht sofort Teil des Programms. Eure Anfrage wird zunächst geprüft, erst dann könnt ihr das Update durchführen.

Wichtig: Es muss die aktuelle Firmware auf eurem P30 Lite laufen, zudem dürft ihr keinen Betreiberpatch installiert haben. Ansonsten seht ihr in der Übersicht kein Projekt, dem ihr beitreten könnt. Zusätzlich sollte euch klar sein, dass es sich um eine Testversion handelt, die Fehler enthalten kann. Es wäre keine Besonderheit, könntet ihr euer Gerät mitunter nicht wie gewohnt nutzen. Probleme traten beispielsweise im Oktober 2019 bei der Android-10-Testversion für das Huawei P30 Pro auf.

Erscheint stabile Version viel früher als geplant?

Uns überrascht der Release der Android 10 Beta ein wenig. Denn als Huawei auf der IFA 2019 seinen Update-Plan vorstellte, kündigte der Hersteller die finale Aktualisierung für das Huawei P30 Lite für März 2020 an. Die Entwickler scheinen aber bereits schneller voranzukommen, denn eine so lange Beta-Phase wäre sehr unüblich. Dies weckt natürlich die Hoffnung, dass wir das finale Update auf dem P30 Lite bereits deutlich früher erhalten, als bisher gedacht.

Huawei hat die Android 10 Beta schon auf einigen anderen Geräten zur Verfügung gestellt. Darunter das Huawei Mate 20 und Honor View 20. Die stabile Version beider Geräte ist für Dezember 2019 angekündigt. Das bereits erwähnte Huawei P30 (Pro) ist bereits im November dran. Welche Neuerungen euch mit dem Update erwarten, haben wir für euch in unserer Übersicht zu EMUI 10 zusammengestellt.