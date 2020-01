Huawei P30 lite New Edition: Das ist neu beim Facelift

Weihnachten ist gerade vorbei, doch Huawei hindert das nicht daran, uns mit einem neuen Gerät zu bescheren. Der chinesische Hersteller veröffentlicht mit dem Huawei P30 lite New Edition nämlich einen Nachfolger des gefragten Huawei P30 lite. Wir verraten euch, in welcher Hinsicht das neue Gerät das alte übertrumpft.

Im April 2019 brachte Huawei mit dem P30 lite eine abgespeckte Version seiner P30-Flaggschiff-Reihe heraus. Und das Modell erfreut sich aufgrund des guten Preis-Leistungs-Verhältnisses auch heute noch großer Beliebtheit. Das ist selbstverständlich auch Huawei nicht entgangen. Nun legt der chinesische Hersteller das Gerät in einer P30 lite New Edition neu auf – und spendiert einige neue Features.

Bei der New Edition des Huawei P30 lite ist Huaweis starker Triple-Kamera-Aufbau mit einer 48 MP (Megapixel) Rückkamera, einem 8 MP Ultraweitwinkelsensor für Panoramaaufnahmen und einem 2 MP Tiefensensor für den Bokeh-Effekt wieder mit an Bord. Angetrieben wird die New Edition erneut mit dem Kirin 710 Prozessor. Die Bildschirmdiagonale bleibt mit 6,15 Zoll ebenfalls gleich. Wie schon die Standard-Version läuft auch die New Edition des P30 lite mit Android 9 beziehungsweise EMUI 9.0.1.

Das ist neu an der P30 lite New Edition

Natürlich gibt es aber auch Neuerungen. Zum einen wird die New Edition noch schneller sein als der Vorgänger. Dank einer Erweiterung des Arbeitsspeichers von 4 GB (Gigabyte) auf 6 GB ist so noch schnelleres Arbeiten möglich. Damit könnt ihr mit noch mehr gleichzeitig geöffneten Apps parallel tätig werden. Außerdem reduziert der vergrößerte RAM-Speicher Ladezeiten und Anwendungen können schneller gestartet und geschlossen werden. Optimal für alle, die ihr P30 lite New Edition nicht nur im täglichen Gebrauch nutzen, sondern auch damit arbeiten oder zocken wollen.

Außerdem wird das neue lite standardmäßig mit 256 GB internem Speicher ausgestattet sein. Das ist die doppelte Speicherkapazität des Vorgängers. Ihr könnt mit dem Nachfolgegerät also um einiges mehr knipsen, downloaden und installieren. Falls auch das noch nicht genug ist, könnt ihr den Speicherplatz mithilfe einer Micro-SD-Karte auf 512 GB erweitern.

Alles in allem ein guter Deal für alle die auf großen Luxus verzichten können und sich dennoch eine gute Leistung für einen kleinen Preis wünschen.