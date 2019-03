Huawei P30 Pro: die beste Smartphone-Kamera auf dem Markt?

Das Huawei P30 Pro springt von null auf eins: In der Liste von DxOMark zu den besten Smartphone-Kameras hat das neue Flaggschiff des Unternehmens Bestnoten erhalten. Damit nehmen Huawei-Geräte in der Übersicht nun die ersten drei Plätze ein.

Insgesamt verliehen die DxOMark-Tester der Kamera des Huawei P30 Pro 112 Punkte. Die Selfie-Kamera erhielt 89 Punkte. Zum Vergleich: Der vorherige Primus Huawei Mate 20 Pro auf Rang zwei kommt auf 109/75 Punkte, das Huawei P20 Pro auf dem dritten Platz auf 109/72 Punkte. Interessant: Im Bereich Selfie-Kamera ist das Samsung Galaxy S10 Plus mit 96 Punkten nach wie vor Spitzenreiter.

Sehr guter Zoom

In die Bewertung von DxOMark fließen verschiedene Parameter ein. Dazu gehört zum Beispiel die Fähigkeit einer Smartphone-Kamera, auch bei schlechten Lichtverhältnissen gute Fotos zu liefern. In diesem Bereich kann die Kamera des Huawei P30 Pro glänzen. Aber auch der Autofokus und Bilder mit Blitzlicht werden lobend erwähnt. Einzigartig seien aber die Zoom-Möglichkeiten – das P30 Pro mache einen (brauchbaren) 10fach-Zoom mit einem Smartphone zur Realität. Negativ bewerteten die Tester vor allem die unrealistische Farbgestaltung des Himmels bei Outdoor-Fotos.

In Bezug auf Videos konnte die Kamera des Huawei P30 Pro vor allem durch eine gute Bildstabilisierung überzeugen. Hier zeigten sich allerdings Schwächen bei schlechten Lichtverhältnissen. Huawei hat das P30 und das P30 Pro am 26. März 2019 der Öffentlichkeit vorgestellt. Was die Pro-Version außer der Kamera sonst noch zu bieten hat, könnt ihr in unserem Testbericht nachlesen.