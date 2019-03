Huawei P30 (Pro): Hersteller zeigte Farben und mehr versehentlich vorab

Die offizielle Präsentation des Huawei P30 und P30 Pro erfolgt eigentlich erst am 26. März 2019. Auf einer niederländischen Promo-Webseite hat der Hersteller die Geräte nun aber vorzeitig enthüllt. Offenbar handelte es sich um ein Versehen, denn mittlerweile ist die Seite nicht mehr erreichbar.

Vorgesehen war diese für eine Vorbestellaktion, berichtet t3n. Eines der Bilder zum Huawei P30 Pro könnt ihr euch in dem Tweet am Ende dieses Artikels anschauen. Neben der abgebildeten blauen Variante wird es dem Anschein nach auch noch eine blau-grüne, schwarze und orangefarbene Ausführung geben. Das P30 wiederum erscheint den Bildern zufolge in Schwarz, Blau und Blau-Grün.

Sonos One für Vorbesteller?

Beide Geräte bieten offenbar eine Triple-Kamera. Die Periskop-Linse verbaut der Hersteller aber anscheinend nur im Huawei P30 Pro. Möglicherweise bedeutet das also, dass nur das Top-Modell den Super-Zoom bieten wird, den das Unternehmen seit einiger Zeit anteasert. Auf der Vorderseite ist jeweils ein kleine, halbkreisförmige Notch im Display zu sehen. In dieser Aussparung ist die Frontkamera untergebracht, ähnlich wie bei den "Infinity-U"-Displays von Samsung.

Im Rahmen der Aktion sollen Frühentschlossene gratis einen Sonos-One-Lausprecher zu ihrem Huawei P30 erhalten. Wer das P30 Pro vorbestellt, bekommt neben dem Smart Speaker offenbar auch noch ein kabelloses Ladegerät gratis. Der Gegenwert der Geschenke betrage jeweils 229 Euro beziehungsweise 289 Euro. Um euch diese zu sichern, müsst ihr anscheinend bis zum 7. April 2019 bestellen.