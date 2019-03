Huawei P30 (Pro): Hier seht ihr die Vorstellung im Livestream

Ihr müsst nicht in Paris vor Ort sein, um die Vorstellung des Huawei P30 und P30 Pro live sehen zu können. Huawei überträgt sein Event am 26. März 2019 ab 14 Uhr im Livestream.

Huawei selbst hat vorab schon einige Funktionen des P30 und P30 Pro verraten. So kann man bei der Kamera z.B. mit einem großen Zoombereich rechnen. Weitere Infos und Bilder zu den Smartphones sickerten ungewollt vorab durch.

Nur zwei Smartphones oder noch mehr?

Traditionell bietet Huawei von seinen P-Smartphones immer drei Varianten an. Über ein Huawei P30 Lite gibt es aber auffällig wenig Gerüchte, was zwei Schlüsse zulässt. Entweder hat sich in der Gerüchteküche niemand für das günstigste Modell interessiert oder Huawei stellt es nicht zusammen mit dem P30 und P30 Pro vor. Das war schon beim Mate 20 der Fall. Das Mate 20 Lite präsentierte Huawei im August 2018 auf der IFA und das Mate 20 sowie Mate 20 Pro folgten im Oktober 2018.

Aber Huawei hat ja nicht nur Smartphones im Angebot und hat der Vergangenheit die Vorstellung neuer Handys auch gerne genutzt, um eine neue Smartwatch oder andere Wearables vorzustellen. Neue Matebooks sind dagegen eher unwahrscheinlich, gab es doch erst Ende Februar beim MWC in Barcelona neue Notebooks von Huawei.

CURVED ist in Paris vor Ort und wird euch zeitnahe erste Eindrücke der neuen Geräte präsentieren – egal ob es nur das Huawei P30 Pro und P30 oder auch ein P30 Lite und z.B. eine neue Huawei Watch werden.