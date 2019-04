Huawei P30 Pro: So nah bringt euch der Super-Zoom an ein Motiv heran

Das Huawei P30 Pro bringt allerlei interessante Features mit. Besonders sticht allerdings seine außergewöhnliche Kamera hervor, die eine enorme Vergrößerung ermöglicht. Wozu der Zoom in der Lage ist, soll das Facebook-Video am Ende dieses Artikel zeigen.

Den zwanzig Sekunden langen Clip hat der Besitzer eines Huawei P30 Pro von einem Hochhaus aus aufgenommen. Er befindet sich offenbar in enormer Höhe und ist dennoch in der Lage, zwei Kinder zu filmen, die sehr weit unter ihm mit einem Brettspiel beschäftigt sind. Trotz der Entfernung lässt sich in dem Video die Beschriftung der Spielsteine relativ deutlich erkennen.

Über zwei Millionen Aufrufe

Angeblich kam für das Video der 50-fache Digital-Zoom des Huawei P30 Pro zum Einsatz. Dass die maximaler Vergrößerung zu einer verringerten Bildqualität führt, ist gewöhnlich. Der Hersteller verspricht aber, dass bei bis zu achtfacher Vergrößerung keine Qualitätsverluste auftreten. Das Video zur Zoom-Funktion hat anscheinend so viele Nutzer beeindruckt, dass es mittlerweile auf zweieinhalb Millionen Aufrufe kommt.

Doch nicht alle Nutzer begrüßen den Super-Zoom des Huawei P30 Pro: Während einige sich in den Kommentaren begeistert zeigen, sehen andere das Feature skeptisch. Ihrer Meinung nach könnte es zum Einsatz kommen, um andere aus der Ferne auszuspionieren.

Wie auch immer ihr den 50-fach-Zoom einsetzt: Er scheint neue Möglichkeiten für Smartphone-Fotografen zu eröffnen. Beachtet allerdings, dass die Authentizität des Facebook-Videos bislang nicht bestätigt ist. Für die Aufnahme könnte theoretisch auch ein anderes Gerät verantwortlich sein.