Huawei P30 Pro: Update mit Kamera-Neuerungen erreicht Deutschland

Nun ist auch Deutschland an der Reihe: Das Huawei P30 Pro erhält ein Update, das euch gleich zwei größere Kamera-Neuerungen mitbringt. Einige Nutzer erreichte die Aktualisierung bereits Ende April 2019. Hierzulande ließ diese allerdings bislang auf sich warten.

Schon bei der Präsentation hat Huawei den Dual-View-Modus (in Deutschland "Doppelbildmodus") für das P30 Pro demonstriert, nun reicht das Unternehmen diesen per Update nach, wie Huawei Blog berichtet. Über das Feature könnt ihr eine Szene aus zwei Perspektiven gleichzeitig einfangen: mit dem Weitwinkel- und dem Tele-Objektiv. Ihr erfasst das Geschehen also zusätzlich mit einer fünffachen Vergrößerung, was euch viele kreative Möglichkeiten bietet.

Passendes Produkt Huawei P30 Pro

ToF-Kamera nun aktiv

Als viertes Objektiv auf der Rückseite besitzt das Huawei P30 Pro eine sogenannte ToF-Kamera, die Entfernungen ermitteln kann. Bislang hat das Smartphone diese aber nicht genutzt, wenn ihr ein Porträt mit Bokeh-Effekt machen wolltet. Nach dem Update steht euch allerdings der Modus "Charmantes Porträt" zur Verfügung. Durch die zusätzliche Kamera trennt das Top-Smartphone Vordergrund vom unscharfen Hintergrund noch sauberer.

Auch wenn Huawei die Aktualisierung mittlerweile für das P30 Pro verteilt: Üblicherweise kann es einige Tage oder Wochen dauern, ehe alle Nutzer die neue Version erhalten. Ihr müsst euch womöglich noch etwas gedulden, eher der Rollout auch euch erreicht. Neben den bereits genannten Features enthält das Update noch "Huwaei Vlog". Hierüber könnt ihr automatisch Highlight-Clips mit Effekten erstellen. Außerdem ist das Sicherheitsupdate für April 2019 an Bord.