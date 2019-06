Huawei P30 entsperrt ihr nach Update flotter und ohne flackern

Noch darf Huawei für seine Smartphones Android-Updates ausliefern und versorgt seine Geräte entsprechend fleißig. Die Aktualisierung für das Huawei P30 enthält einige Verbesserungen und neue Funktionen. Diese erhält auch das Top-Modell Huawei P30 Pro.

Der Fingerabdrucksensor des Huawei P30 befindet sich im Display. Diesen verbessert der Hersteller mit seinem jüngste Update. Ihr sollt euer Smartphone künftig unter anderem deutlich schneller entsperren können. Bisher galt das Samsung Galaxy S10 in diesem Punkt als flotter. Nun scheint Huawei die Lücke mindestens etwas zu schließen.

Passendes Produkt Huawei P30

Feature gegen flackernden Bildschirm

Zudem aktiviert Huawei das sogenannte DC Dimming. Dies könnte euch zum Beispiel bereits vom OnePlus 7 bekannt vorkommen. Das OnePlus 6 und OnePlus 6T sollen die Neuerung ebenfalls erhalten. Aktiviert ihr das Feature in den Einstellungen, verringert sich bei niedrigen Helligkeitsstufen das Flackern.

Das steckt hinter der Funktion: OLED-Displays, die auf sogenannte Pulsbreitenmodulation setzen, flackern bei niedrigeren Helligkeitsstufen tendenziell etwas stärker. Dies liegt daran, dass die Panels immer in der höchsten Helligkeitsstufe leuchten. Um die Helligkeit zu verringern, schalten sie einzelne Pixel daher sozusagen nur schnell ein und aus. Dies führt zu einem leichten Flackern, auf das empfindliche Menschen mit Kopfschmerzen reagieren.

DC Dimming ist daher eine Alternative, um die Bildschirmhelligkeit anzupassen, indem es den Strom reduziert, der an jeden Pixel gesendet wird. Dies reduziert die Helligkeit, die Pixel bleiben dafür aber konstant eingeschaltet und das Bildschirmflimmern verschwindet. Der Effekt verfälscht jedoch mitunter die Farbgenauigkeit.

Etwas Geduld ist gefragt

Das Update ist rund 400 MB groß und hat die Firmware-Version 9.1.0163D. Es wird derzeit in China verteilt. Noch Anfang Juni 2019 dürfte es wie gewohnt auch in Deutschland eintreffen. Dann wohl auch mit dem Sicherheitspatch von Mai 2019.

Da Hersteller solche Aktualisierungen stets in Wellen verteilen, können wir euch kein genaues Datum nennen, an dem das Update euer Gerät erreicht. Sobald es für euer Handy zum Download bereit steht, sollte euer Huawei P30 euch automatisch darauf aufmerksam machen. Wer mag, kann in den Einstellungen auch manuell schauen.