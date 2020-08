Das neue Huawei P40 Lite E ist das neue Spar-Modell in der P40-Smartphone-Reihe von Huawei. Bislang wurde das Ende noch vom günstigen, aber dennoch solide ausgestatteten P40 Lite bestimmt. Das E-Modell hat einen noch niedrigeren Preis, bietet aber dennoch einige interessante Merkmale.

Hervorzuheben ist wohl zuerst die Kamera des Huawei P40 Lite E. Obwohl das Smartphone nämlich einen Preis knapp unter 200 Euro besitzt, steckt in dem Gerät eine Dreifach-Kamera mit 48-Megapixel-Hauptlinse, einer 8-MP-Ultra-Weinwinkelkamera und einem 2-MP-Tiefensensor, der beispielsweise bei Porträts für einen Tiefenschärfe-Effekt sorgt.

Großer Akku, großer Bildschirm

Auch abseits der Kamera kann das Huawei P40 Lite E mit einigen Komponenten auffahren, die nicht unbedingt in jedem Smartphone unter 200 Euro stecken. Der Akku ist mit einer Kapazität von 4.000 mAh recht üppig geraten. Der Acht-Kern-Chipsatz Kirin 710F ist nicht der schnellste, aber reicht für alltägliche Anwendungen und gerade für Dinge wie Spotify, WhatsApp, Netflix und Co. locker aus.

Auch der fest verbaute Speicher ist mit 64 GB ausreichend groß bemessen und bietet für Apps, Musik, Fotos aus der Dreifach-Kamera und auch Videos schon einiges an Platz. Dank microSD-Kartenschacht könnt ihr den Speicher aber auch noch einmal um bis zu 512 Gigabyte ausbauen. Wer auf die Speicherkarte verzichten kann, hat auch die Möglichkeit an ihrer Stelle eine zweite SIM-Karte in das Smartphone einzulegen.

Keine Google-Dienste und Spar-Display

Auch wenn das Huawei P40 Lite E bis hierhin schon recht attraktiv gestaltet ist, gibt es ein paar Dinge, die den guten Eindruck etwas trüben. Zunächst sind keine Google-Dienste wie der Play Store installiert. Seid ihr dennoch interessiert, helfen euch Anleitungen dabei, viele Apps dennoch zu installieren. Zudem könnt ihr auf eurem Startbildschirm Browser-Verknüpfungen zu Diensten wie Google Maps und Gmail legen und diese wie gewohnt nutzen.

Ein weiteres Manko ist der Bildschirm. Der ist zwar groß (6,39 Zoll), jedoch mit einer Auflösung von 1560 x 720 Pixeln nicht so scharf wie beispielsweise die Anzeige im Huawei P40 Lite.

Huawei hat auch leider kein NFC-Modul für Nahfunk-Übertragungen verbaut, weshalb ihr mit dem Huawei P40 Lite E nicht kontaktlos bezahlen könnt. Das ist vielleicht ohnehin noch nicht jedermanns Sache, aber für manche dann doch ein wichtiges Detail.

Das Huawei P40 Lite E bringt also interessante Features wie die 48-MP-Dreifachkamera mit und bietet auch größtenteils solide Hardware wie den großen Akku. Für den niedrigen Preis müssen Nutzer aber Schwächen wie das nicht ganz so scharfe Display und die fehlenden Google-Dienste hinnehmen.