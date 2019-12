Schon im ersten Quartal dürfte sich das Huawei P40 Pro erstmals der Öffentlichkeit zeigen. Da es sich um eines der ersten großen Flaggschiff-Smartphones für 2020 handelt, sind auch wir mehr als gespannt. Dass ein vermutetes Feature nun doch nicht an Bord sein wird, ändert daran nicht viel.

Es wäre auch zu schön gewesen: Nachdem Huawei selbst die Gerüchte um einen ganz besonderen Akku im Huawei P40 Pro geschürt hat, gibt es nun Ernüchterung. Die erwartete Graphen-Batterie soll nicht im neuen Premium-Smartphone zum Einsatz kommen. Nachdem zuerst der Leak-Experte IceUniverse via Twitter Zweifel angemeldet hat, soll GizmoChina zufolge nun Huawei selbst erklärt haben, dass in nächster Zukunft nicht mit einem solchen Wunder-Akku gerechnet werden sollte.

Aktuell leider noch nicht möglich

Wie schon IceUniverse anmerkte sei ein Graphen-Akku für das Huawei P40 oder das Huawei P40 Pro technisch aktuell noch nicht möglich. Dazu ist allerdings anzumerken, dass der Leak-Experte vermutlich nicht die Fertigung eines Prototyps unter Laborbedingungen meinte, sondern die Herstellung einer solchen Batterie für ein Smartphone.

Selbst wenn Hersteller Akkus dieser Art bauen können, heißt das nämlich noch lange nicht, dass sie auch schon alle Anforderungen für den Einsatz in einem Smartphone erfüllen. So muss eine Batterie beispielsweise ausreichend gegen äußere Einwirkungen wie Gewalt und Überspannung geschützt sein. Ein ganz anderes Kapitel ist dann noch die Massenfertigung: Ein Smartphone wie das Huawei P40 Pro verkauft sich millionenfach und entsprechend muss auch die Zulieferkette in der Lage sein, Bauteile wie Akkus in dieser Stückzahl zu einem gewissen Preis anzubieten.

Frühestens im Huawei P60 Pro?

Wie GizmoChina meint, sei selbst Samsung dazu wohl vor 2021 nicht in der Lage, auch wenn der Riese aus Südkorea in vielen Bereichen dieser Art über einen technologischen Vorsprung verfüge. Sollte die Forschung an Graphen-Akkus bei Huawei wirklich langsamer vorankommen, wäre demnach also frühestens im Jahr 2022 mit dem Einsatz in einem P-Modell des Herstellers zu rechnen. Dabei könnte es sich dann um das Huawei P60 Pro handeln.