Auf einem vor Kurzem geleakten Bild ist das Huawei P40 Pro mit einer Vierfach-Kamera zu sehen. Alles falsch? Nun präsentiert uns ein renommierter Leak-Experte das Smartphone mit fünf Linsen. Und es sieht so aus, als hätte er Recht.

In letzter Zeit war nicht viel zu hören von Evan Blass. Doch nun meldet sich der Leak-Experte mit einem Knaller zurück: Mit dem weiter unten eingebundenen mutmaßlichen Pressebild liefert er uns den bisher besten Ausblick auf das Huawei P40 Pro. Und siehe da: Es scheint uns doch eine Fünffach-Kamera zu erwarten.

Huawei P40 Pro: Fünffach-Kamera und Keramik-Rückseite?

Das Bild zeigt fünf Linsen, die in einem rechteckigen Modul untergebracht sind. Das Objektiv links unten dürfte für den Zoom zuständig sein; seine eckige Form spricht für eine Periskop-Kamera. Apropos Zoom: Das Bild deutet auch an, wie stark die Vergrößerung ausfallen wird. Denn aus einem Schriftzug in der Mitte der Kamera geht die minimale und maximale Brennweite hervor: 18 bis 240 mm, heißt es dort.

Sehen wir das Huawei P40 Pro hier auf einem Pressebild? (© 2020 Evan Blass)

Zum Vergleich: Der entsprechende Schriftzug auf dem Vorgängermodell (5-facher optischer Zoom) beziffert die Brennweite auf 16 bis 125 mm. Den Angaben auf dem P40 Pro nach zu urteilen, ist zwischen Ultraweitwinkel- und Tele-Objektiv dieses Jahr eine mehr als 13-fache Vergrößerung möglich. Abzuwarten bleibt, ob es sich dabei um einen rein optischen oder einen Hybrid-Zoom handelt. Zumindest ausschließlich digital wird die angegebene Brennweite sicherlich nicht zustandekommen. Denn softwaregestützt ist schon weitaus mehr möglich. Das P30 Pro bietet bereits einen 50-fachen Digital-Zoom.

Keramik-Rückseite für das P40 Pro?

Die abgebildete Rückseite kommt euch irgendwie vertraut vor? Kein Wunder: Offenbar ist sie ähnlich wie beim Galaxy S10+ aus Keramik gefertigt. Den Huawei-Designern scheint das Gerät wohl gut gefallen zu haben. Auf der Vorderseite erwartet uns anscheinend ein um alle vier Kanten gebogenes Display. Passend dazu verzichtet der Hersteller anscheinend auf eine Notch.

Stattdessen ist die Dual-Frontkamera des Huawei P40 Pro in einem Punch Hole untergebracht. Nicht wirklich verwunderlich, aber dennoch etwas enttäuschend: Ein 3,5-mm-Kopfhöreranschluss ist nicht zu erkennen.

Eine Frage, die euch sicherlich unter den Nägeln brennt: Bekommt das Huawei P40 Pro Google-Apps? Das lässt sich zum derzeitigen Zeitpunk nicht beantworten. Möglicherweise erfahren wir es ja im Rahmen der offiziellen Präsentation, die Ende März 2020 erfolgen wird. Gewissheit ist aber auch dann nicht garantiert, wie die Enthüllung der Mate-30-Serie gezeigt hat.