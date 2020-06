Huawei P40 Pro+: Das sagen die ersten Kamera-Tests

Noch im Juni wird das Huawei P40 Pro+ in Deutschland erhältlich sein. Wer es in Erwägung zieht, interessiert sich sicherlich für die ersten Kamera-Tests zu dem Gerät. Wir haben uns für euch umgeschaut und Pressestimmen gesammelt.

Viel spricht dafür, dass das Huawei P40 Pro+ zum Deutschland-Release die mit Abstand beste Smartphone-Kamera besitzen wird. Schließlich hängt bereits das Standardmodell die Konkurrenz deutlich ab, wie der DxOMark-Kamera-Test zum P40 Pro uns wissen ließ. Das Plus-Modell soll noch mal eine Schippe drauflegen. Ist das gelungen?

Huawei P40 Pro+ im Kamera-Test von CNET

Während das Standardmodell gut sei, stoße das Huawei P40 Pro+ hinsichtlich der Kamera in neue Sphären vor, meint CNET. Besonders begeistert zeigt man sich von dem zehnfachen optischen Zoom – ein Feature, das aktuell kein anderes Smartphone bietet.

In dem Video seht ihr, wie viel näher euch das Huawei P40 Pro+ im Vergleich mit dem iPhone 11 Pro an ein Motiv heranbringt. Der Abstand zum Galaxy S20 Ultra ist nicht ganz so groß, aber auch Samsungs Flaggschiff muss klein beigeben. Auch abgesehen vom Zoom überzeugten die Fotos – unter anderem in Hinsicht auf Farben, Kontrast, Belichtung und Farbsättigung.

Android Authority: P40-Pro-Zoom "ist ein Game-Changer"

Auch Android Authority gerät ins Schwärmen, was den 10x-Zoom des Huawei P40 Pro+ anbelangt. Der dahinter stehende Periskop-Mechanismus sei brillant. Das Besondere daran: Er reflektiert eingefangenes Licht auf kleinstem Raum fünfmal und sorgt so für das Äquivalent einer 240-mm-Brennweite. Wer sich mit Kameras auskennt, weiß, wie riesig solche Zoom-Objektive normalerweise sind.

Der 10x-Zoom produziere gute Bilder, die allerdings ein wenig "softer" seien als Fotos mit dreifacher Vergrößerung. Grund dafür sei die deutlich kleinere Blende (f/4.4). Dadurch fange die Linse viel weniger Licht ein, was das Huawei P40 Pro+ durch einen höheren ISO-Wert ausgleichen müsse. Dies geht bekanntlich zulasten der Bildqualität.

Nichtsdestotrotz sei der 10x-Zoom beeindruckend. Und auch generell produziere das P40 Pro+ fantastische Fotos. Schärfe, Kontrast und Farben seien großartig. Einer der wenigen Kritikpunkte betrifft die Rottöne. Hier komme es teilweise zu einem leichten Pink-Stich. Was die Farbtöne anbelangt, gebe es außerdem leichte Unterschiede zwischen Standard- und Ultraweitwinkellinse. Letztere produziere etwas gelbere und nicht ganz so kontrastreiche Bilder.

P40 Pro+ im Kamera-Test: Auch andere sind begeistert

Der optische 10x-Zoom des Huawei P40 Pro+ ruiniere jede andere Smartphone-Kamera für euch, meint Android Central. Er eröffne euch einfach neue Möglichkeiten. Etwa das Fotografieren von Tieren oder Kindern, ohne sie dadurch zu verunsichern und zu einem unnatürlichen Verhalten zu verleiten. Sicherlich ginge das mit einem Digital-Zoom auch. Aber damit bekommt ihr keine derart beeindruckende Bildqualität, wie sie in dem folgenden Video zu sehen ist:

Viel Lob erhält das Huawei P40 Pro+ auch im Kamera-Test von GSMArena. Die Standardlinse produziere exzellente Fotos mit herausragendem Dynamikumfang, hohem Detailrad, lebendigen Farben und ohne sichtbares Bildrauschen. Zudem schärfe die Software in genau dem richtigen Maße nach.

Interessant auch: Wenn ihr im Hi-Res-Modus 50-MP-Fotos knipst haben diese nicht nur noch mehr Details als die 12-MP-Bilder in der Standardeinstellung – sondern auch einen weiteren Blickwinkel. Die Standardlinse komme zudem für Porträtfotos zum Einsatz und überzeuge auch in dieser Hinsicht vollends.

Die Ultraweitwinkel-Linse des Huawei P40 Pro+ wiederum fange zwar nicht einen ganz so großen Bildausschnitt ein wie bei der Konkurrenz teilweise. Dafür suche die Bildqualität aber ihresgleichen. Auch die Zoom- und Nachtfotos seien auf einem enorm hohen Niveau. Tatsächlich sei die native Low-Light-Performance der Hauptlinse sogar so gut, dass der Nachtmodus keine nennenswerte Verbesserung bringe.

Zeit für ein erstes Fazit: Den bisherigen Kamera-Tests zufolge scheint es, als wäre das Huawei P40 Pro+ vor allem dank 10x-Zoom tatsächlich das beste Kamera-Smartphone auf dem Markt. Wir sind gespannt, ob DxOMark das bald auch "offiziell macht".