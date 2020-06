Ihr dachtet, eine bessere Kamera als im Huawei P40 Pro gibt es in keinem Smartphone 2020? Mit dem Huawei P40 Pro+ beweist das Unternehmen aus China bald auch in Deutschland das Gegenteil. Vor allem der Zoom dürfte alle anderen Smartphone-Kameras in diesem Jahr alt aussehen lassen.

Das Haupt-Feature des Huawei P40 Pro+ ist ohne Zweifel die Kamera auf der Rückseite, die einen 10-fachen optischen Zoom ermöglicht. Die Kamera beinhaltet laut Tech-Influencer Marques Brownlee unter anderem folgende sechs Komponenten: Ultra Vision Camera (50 MP), Cine Camera (Ultra-Weitwinkel mit 40 MP), SuperZoom Camera (8 MP), Tele-Kamera (8 MP), 3D-Sensor (ToF) und einen Sensor für Farbtemperatur. Den entsprechenden Tweet findet ihr weiter unten in diesem Artikel.

"Wundervolle Kamera" – aber kein Play Store

Das Huawei P40 Pro+ mit seinem Keramikgehäuse besticht laut Android Authority durch eine fantastische Bauweise und "wundervolle, innovative Kameras". Weitere positive Aspekte seien das superschnelle Aufladen, das zudem kabellos durchgeführt werden kann, und die Akkulaufzeit. Allerdings bringt das Smartphone auch einen großen Nachteil mit: Wie schon das "normale" Huawei P40 kommt auch dieses Gerät ohne Google-Dienste auf den Markt.

Dies bedeutet, dass ihr ohne den Google Play Store auskommen müsst. Zwar installiert Huawei eine Reihe an Apps vor und bietet zudem mit der "AppGallery" einen eigenen App-Store an; trotzdem dürfte es vielen Nutzern schwerfallen, mit dem Huawei P40 Pro+ auf den gewohnten Play Store zu verzichten. Auch in unserem Test des Gerätes fiel das Fehlen negativ auf. Außerdem dürfte der hohe Preis abschrecken.

Huawei P40 Pro+ zum Premium-Preis

Das Huawei P40 Pro+ wird laut Caschys Blog noch in diesem Monat in Deutschland erscheinen. Der Preis zum Release liegt bei knapp 1400 Euro – obwohl ihr, wie gesagt, auf den Google Play Store verzichten müsst.

Aber: Ihr erhaltet wohl das Smartphone mit der besten Kamera auf dem Markt. Aktuell darf sich das Huawei P40 Pro als unangefochtener Kamera-König bezeichnen. Das Plus-Modell wird sicherlich noch mal eine Schippe drauflegen. Das gilt auch in Bezug auf den Speicherplatz: 512 GB bringt das Huawei P40 Pro+ ab Werk mit. Zum Vergleich: Das P40 Pro bietet 256 GB – kostet aber auch "nur" rund 1000 Euro.